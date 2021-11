Lutto nel mondo del cinema, l’attore aveva solo 28 anni: drammatica notizia

Grave lutto nel mondo del cinema, l’attore è morto a soli 28 anni: la drammatica notizia sconvolge l’intero ambiente

La notizia ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo: il giovane attore è morto in circostanze improvvise e le cause del decesso sono ancora ignote. Per questo motivo è calato il mistero sulla sua morte. Cos’è successo al famoso attore?

Lutto nel mondo del cinema: l’attore è morto a 28 anni

Una terribile notizia sconvolge il mondo del cinema. Il famoso attore è morto all’età di 28 anni. Il triste annuncio è stato riportato dal sue agente. Le cause del decesso non sono state ancora rese note.

L’agente ha dichiarato: “È stato uno choc, ci mancherà molto. Speriamo che tutti possano comprendere il dolore dei suoi cari e possano rispettare la loro privacy”. Sulla morte dell’attore, però, è calato un alone di mistero: cos’è successo? Perchè è morto?

Il famoso attore scomparso a 28 anni è Joey Morgan. Egli è divenuto noto al cinema per le sue interpretazioni in “Manuale scout per l’apocalisse zombie”, “Flower” e “Compadres”. Joey era anche un produttore. Le cause del decesso non sono state rese note e il suo agente ha dichiarato alla rivista ‘The Hollywood Reporter’: “Speriamo che tutti possano comprendere il dolore dei suoi cari e possano rispettare la loro privacy”.

Tantissimi i messaggi arrivati sui social dopo l’ufficializzazione della triste notizia. Il famoso regista Christopher Landon ha salutato l’attore scomparso su Twitter, scrivendo: “Joey Morgan è entrato nella mia vita quasi 9 anni fa. Era tranquillo, divertente, intelligente e riflessivo. E quando le telecamere giravano era magnetico. La notizia della sua morte è straziante. Sono onorato di averlo conosciuto”. L’atttice Zoey Deutch ha invece postato una foto di lei e Morgan, scrivendo: “Riposa in pace Joey. Una persona profondamente gentile, talentuosa e speciale. Ti amiamo”.

L’attore era nata a Chigago, nell’Illinois, ed aveva un fratello maggiore, Trevor, anch’egli attore. I suoi genitori invece, Lisa Morgan e Joe Borrasso, sono proprietari di una società di gestione dei talenti chiamata MbM Studios.