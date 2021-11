Amici 21, arriva una decisione a sorpresa: riguarda LDA, cos’è successo

Arriva una decisione a sorpresa su LDA, cantante di Amici 21: in questo articolo vi diciamo cos’è successo nelle ultime ore

Animi concitati nella scuola del talent show di Maria De Filippi dopo la scorsa puntata. Protagonista Luca, il figlio di Gigi D’Alessio. Quest’oggi è arrivata una comunicazione nella casetta e riguardava proprio il giovane cantante. Cosa sarà successo?

Amici 21, decisione a sorpresa su LDA

Luca D’Alessio, conosciuto anche come LDA, è stato uno dei protagonisti della scorsa puntata pomeridiana del talent show “Amici”. Tutti i cantanti si sono esibiti in studio, svolgendo delle assegnazioni fatte dai professori durante la settimana.

Ad LDA è spettato il compito assegnatogli ovviamente dalla professoressa Anna Pettinelli, che per lui non nutre di certo stima. L’insegnante ha più volte rimarcato come sia una ‘brutta copia’ del padre, oltre ad essere stonato e a non saper scrivere. Durante la scorsa settimana, invece, gli ha assegnato un pezzo molto difficile per far emergere le sue carenze.

Il figlio d’arte, consigliato soprattutto dal suo professore Rudy Zerbi, ha trasformato il brano in un vero e proprio dissing nei confronti della professoressa Pettinelli. Quando si è esibito in studio ha ricevuto applausi a scena aperta da parte del pubblico, mentre la reazione della Pettinelli è stata assolutamente contraria. L’insegnante gli ha assegnato addirittura come voto 0. Un colpo basso che Luca non ha assolutamente digerito.

Il cantante ha rimuginato a lungo sul voto assegnatogli dalla Pettinelli e in studio ha avuto un confronto, oltre che con l’insegnante, anche con la conduttrice Maria De Filippi. Il dialogo con la ‘padrona di casa’ è proseguito poi dopo la fine della puntata ed è stato mostrato nella puntata di ieri del daytime del talent show.

Le continue lamentele da parte di Luca hanno fatto cambiare idea alla Pettinelli, che ha deciso di ritornare sul suo voto ed assegnare un numero diverso da 0 al figlio di Gigi D’Alessio. L’insegnante gli ha assegnato un voto 4, perchè è stato comunque stonato e le barre non le piacevano. Cambiando il voto, però, è cambiata anche la classifica. LDA è infatti salito al quinto posto ed ha evitato la sfida.