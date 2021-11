Non è una villa come le altre: la casa di Lorella Cuccarini è davvero da sogno

La casa di Lorella Cuccarini è veramente un sogno: non una semplice villa come le altre, vederla lascerà senza fiato

L’insegnante del talent show “Amici” è molto attiva sui social, in particolare su Instagram. Oltre a pubblicare foto o video che rappresentano momenti della sua giornata, la Cuccarini pubblica spesso scatti della sua abitazione. Non una villa come le altre, una casa veramente da sogno.

La casa di Lorella Cuccarini è da sogno

Lorella Cuccarini è una delle showgirl più famose della televisione italiana. È stata scoperta da Pippo Baudo, che la scelse per i varietà del sabato sera di Rai 1 Fantastico 6 e Fantastico 7. In seguito è passata a Fininvest nel varietà Odiens di Antonio Ricci, la cui sigla, La notte vola, ebbe un successo clamoroso. Negli anni novanta conduce Paperissima e Buona Domenica con Marco Columbro, mentre nel 1993 torna al fianco di Pippo Baudo, conducendo il Festival di Sanremo. Ha partecipato anche come cantante alla manifestazione canora nel 1995.

La Cuccarini ha lavorato anche a teatro, prendendo parte a diversi musical e spettacoli di successo. In televisione, invece, ha preso parte ad alcune fiction, tra cui Piazza di Spagna, Amiche, Lo zio d’America 2 e L’isola di Pietro 2. Attualmente veste il ruolo di insegnante nel talent show “Amici“, condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

È molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta mezzo milione di seguaci. Sul popolare social network pubblica molti scatti ripresi dalla vita privata. La showgirl pubblica spesso foto e video dalla sua abitazione. Non una villa come le altre, ma veramente una casa da sogno.

La villa di Lorella sembra un’oasi della pace e si trova in una posizione non definita di Roma. Alti alberi, siepi, cespugli, prati e fiori circondano la casa della famosa showgirl e garantiscono privacy e relax all’intera famiglia.

La villa sembra una baita con arredi comodi e rivestimenti di legno dal pavimento al soffitto. L’abitazione inoltre possiede grandi vetrate, che affacciano sul verde che circonda la casa e consentono alla luce naturale di penetrare. La Cuccarini possiede anche una piccola palestra che completa l’arredamento del salotto.