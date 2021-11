Anna Tatangelo, “diamoci un taglio”: nuovo look per la cantante, che ha mostrato il risultato sui social.

È una delle cantanti più amate del nostro Paese, ma ormai anche un personaggio televisivo di gran successo. Parliamo della splendida Anna Tatangelo, attualmente al timone di Scene da un matrimonio e nella giuria di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker. Sul piccolo schermo è ormai un volto amatissimo, ma forse non tutti sanno che Anna è una star anche sui social! Il suo canale Instagram conta ben un milione e 800 mila followers ed è proprio lì che, qualche ora fa, la cantante ha mostrato a tutti il suo nuovo look.

La Tatangelo ha deciso di darci un taglio, accorciando notevolmente la sua chioma. E dal salone di bellezza ha scattato un selfie, chiedendo opinioni ai suoi fan: “Vi piace?”. La nostra risposta è assolutamente si! Giudicate voi.

Nuovo look per Anna Tatangelo: “Vi piace?”, le immagini postate sui social

Cambio look per la splendida Anna Tatangelo. La cantante 34 enne ha deciso di rivoluzionare il suo aspetto, dando una bella spuntata ai suoi capelli. “Diamoci un taglio”, scrive nel suo ultimo post di Instagram, dove appunto mostra a tutti il suo nuovo look. Look che, a giudicare dai commenti, è stato super approvato: una pioggia di complimenti ha invaso il post della cantante, super amata anche sui social.

Diamo un’occhiata al selfie che ha fatto impazzire Instagram:

Eh si, Anna è davvero incantevole! E, tra i numerosi commenti, c’è anche quello di Michelle Hunziker, con cui Anna lavora ad All Together Now. Taglio corto promosso, ma come hanno scritto in molti tra i commenti, Anna è splendida in ogni versione! E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Il suo canale Instagram è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!