Barbara D’Urso, clamoroso attacco: arriva proprio da lei, non se lo sarebbe mai aspettato

Clamoroso attacco ai danni di Barbara D’Urso, arriva proprio da lei: la conduttrice napoletana non se lo sarebbe mai aspettato

Brutto colpo per la conduttrice di “Pomeriggio 5”. Arriva un clamoroso attacco nei suoi confronti e a sferrarlo è proprio lei. La presentatrice napoletana non se lo sarebbe mai aspettata. Siete curiosi di sapere cos’è successo? Se sì, continuate a leggere l’articolo e vi spiegheremo tutto nei minimi dettagli.

Barbara D’Urso, clamoroso attacco ai suoi danni

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana, sia dagli addetti ai lavori che soprattutto dal pubblico. Ha legato la sua immagine alla rete diretta da Pier Silvio Berlusconi, di cui è divenuta uno dei pilastri principali. Per la rete del Biscione, la conduttrice detiene addirittura il record del maggior numero di programmi condotti contemporaneamente. La presentatrice napoletana ha infatti condotto nello stesso momento Pomeriggio 5, Domenica Live, Live – Non è la D’Urso e il Grande Fratello.

I suoi programmi ottengono quasi sempre un ottimo riscontro dal pubblico e gli ascolti fanno da traino alla rete diretta da Pier Silvio Berlusconi. Negli ultimi anni la sua posizione all’interno della rete del Biscione si è consolidata, ma di recente ha subito un forte ridimensionamento. Due dei suoi programmi sono stati cancellati, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. La conduttrice è rimasta al timone di Pomeriggio Cinque, in onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana.

Nelle ultime ore, però, la conduttrice di “Pomeriggio 5” ha ricevuto un duro attacco da una persona che non si sarebbe mai aspettata. Volete sapere di chi stiamo parlando? E allora continuate a leggere l’articolo e ve lo sveleremo.

Durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone su Rai 1, Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, sembrerebbe aver dichiarato: “Non andrei mai in dei contenitori che non mi appartengono e che non fanno emergere le parti migliori di me. Insomma dalla d’Urso non ci andrei mai”.

Diciamo che i figli di Al Bano e Romina non hanno un buon feeling con la D’Urso. Anche Yari si scagliò violentemente contro la conduttrice napoletana. Sarà forse la vicinanza di quest’ultima a Loredana Lecciso?