È una donna stupenda! Sapete che lavoro fa la mamma di Ilary Blasi?

Sapete che lavoro fa la mamma di Ilary Blasi? Totalmente differente da quello della figlia: ve lo sveliamo in questo articolo

Da una mamma così bella non poteva nascere una figlia splendida. Ilary e la mamma sembrano due gocce d’acqua. Peccato però che la Blasi abbia scelto una strada totalmente diversa alla mamma. Le due donne, infatti, svolgono due mansioni totalmente diverse.

Che lavoro fa la mamma di Ilary Blasi

Ilary Blasi è una delle conduttrici più famose della televisione italiana. Prima di essere una presentatrice, però, la Blasi è anche la moglie di Francesco Totti, ex bandiera dell’AS Roma.

In televisione, Ilary ha condotto programmi di successo come Le Iene, il Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi e nel 2006 ha condotto anche il Festival di Sanremo insieme a Giorgio Panariello.

I genitori di Ilary si chiamano Roberto e Daniela e sono entrambi originari di Frontone, in provincia di Pesaro e Urbino. Sapete che lavoro fa la mamma della conduttrice televisiva? Le due donne si somigliano molto, ma per quanto riguarda la professione hanno scelto due indirizzi totalmente differenti.

Se Ilary, infatti, ha scelto il mondo dello spettacolo, la madre, prima di lei, aveva scelto un mondo totalmente diverso. Daniela Serafini, infatti, è una vigilessa e di conseguenza è totalmente estranea alle luci dei riflettori.

Le differenze tra le due donne, però, si fermano alla professione. Per quanto riguarda la somiglianza estetica e fisica, Ilary e mamma Daniela sono veramente due gocce d’acqua. La bellezza, però, è un dono di famiglia. Anche il padre della Blasi, Roberto, è un bell’uomo, così come le sorelle. Ilary, infatti, è la terza di tre sorelle e con loro ha un rapporto speciale. La famiglia, inoltre, sembra avere fede laziale e chissà come hanno accolto in famiglia una bandiera della Roma.