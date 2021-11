L’attore è appena diventato papà ed ha deciso di mostrare la culla sui social, rivelando anche il nome del nascituro: emozione fortissima.

Una gioia davvero fortissima, quella che il famosissimo attore sta provando in questi ultimi giorni. È diventato papà! A distanza di diversi mesi dal suo matrimonio e dall’annuncio della prima gravidanza, l’amato interprete italiano non ha potuto fare a meno di condividere questa notizia pazzesca col suo amatissimo pubblico.

“È il dono più grande che la vita potesse farci”, sono proprio queste le parole che l’amatissimo attore ha scritto a corredo dello scatto che mostra la culla del bebè. Un’immagine piuttosto dolcissima, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha reso pazzi di gioia tutti i suoi ammiratori. E il motivo, vi assicuriamo, non è affatto scontato. Sebbene, infatti, la notizia della nascita del nascituro fosse nota, l’interprete ha voluto rendere partecipi i suoi sostenitori non soltanto del sesso, ma anche del nome scelto. Di chi stiamo parlando?

È appena diventato papà e mostra la culla sui social: notizia fantastica

A distanza di qualche ora da essere diventato papà, l’attore non ha perso occasione di poter condividere questo momento gioioso con i suoi numerosissimi sostenitori. Stiamo parlando proprio di lui: Lino Guanciale! Amatissimo, soprattutto su Instagram, ed apprezzatissimo, l’attore ama condividere anche momenti di vita privata sul suo canale social. È proprio per questo motivo che la nascita del suo primogenito non poteva affatto non condividerla con loro.

Con l’immagine dolcissima di una culla e della parole da brividi a suo corredo, Lino Guanciale ha annunciato anche il nome del suo bebè. “Benvenuto, non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma anche nel mondo. Esploralo a più non posso”, ha iniziato a scrivere il buon Guanciale come didascalia. “Grazie mille a tutti per gli auguri. Pietro è il dono più bello che la vita potesse farci”, ha concluso. Ringraziando, quindi, il suo amatissimo pubblico. E, soprattutto, svelando il nome del primogenito.

A tutti gli auguri giunti, ovviamente, si aggiungono anche i nostri. Benvenuto, piccolo Pietro!