Dopo la discussa storia nata in tv l’ex ballerina di Amici ritrova l’amore: immagini dolcissime condivise sui social, chi è lui.

La 21 esima edizione di Amici di Maria De Filippi è entrata ormai nel vivo. I nuovi allievi continuano il percorso nella scuola, tra sfide e prove difficili: chi di loro riuscirà ad accedere al tanto atteso serale? Staremo a vedere! Nel frattempo, però, i telespettatori continuano ad interessarsi alle vicende dei protagonisti della passata edizione…

E a questo proposito c’è un’importante novità che riguarda proprio una delle concorrenti più amate dell’edizione numero 20 del talent show, vinta da Giulia Stabile. L’indiscrezione era già trapelata sul web, ma nelle scorse ore è arrivata la conferma: l’ex ballerina ha ritrovato l’amore e si è mostrata con la sua dolce metà nelle storie di Instagram. Scopriamo i dettagli.

L’ex ballerina di Amici ritrova l’amore: le prime immagini insieme

All’interno della scuola di Amici si lavora e si impara tantissimo, ma ci si può anche innamorare! Nell’edizione attualmente in onda, Albe e Serena sono sempre più complici: tra loro sembra essere nata una storia d’amore bellissima! Ma anche l’anno scorso non sono mancati i sentimenti: basti pensare ai primi due classificati, Giulia e Sangiovanni, che hanno fatto sognare i telespettatori. Che ricorderanno anche un’altra coppia della passata edizione…

Parliamo di Rosa Di Grazia e Deddy, che si erano fidanzati proprio nella scuola più famosa della tv. La storia, però, non è mai decollata al termine della trasmissione e dopo una serie di voci di gossip, la ballerina ha ufficializzato la rottura. Come, poche ore fa, ha reso ufficiale la sua nuova storia d’amore! La bellissima napoletana si è mostrata nelle stories di Instagram con la sua nuova metà! Si chiama Andrea, è di Torino e sui social è noto come “Piazzabarber”. Si, proprio come Deddy prima di iniziare la carriera di cantante, anche il nuovo compagno di Rosa lavora come barbiere.

I due si mostrano vicini, felici e complici, nel video postato su Instagram:

Anche Deddy, da qualche settimana, si è mostrato ufficialmente con la sua nuova metà, Mariasole Pollio, che abbiamo visto alla conduzione di Battiti Live. Insomma, non ci resta che augurare il meglio a queste meravigliose coppie. Viva l’amore!