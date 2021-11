Gf Vip, oggi Sophie Codegoni si mostra così, ma com’è cambiata in questi ultimi anni? Ecco alcune foto.

Il Grande Fratello Vip è entrato nel vivo del gioco. Va in onda due volte la settimana, il lunedì e il venerdì, come l’anno scorso. Ma c’è una novità rispetto alla passata edizione. Questa, infatti, segnerà un record. La fine del reality è segnata per il 14 marzo.

Tra le protagoniste femminili, non possiamo non citare Sophie Codegoni. L’abbiamo conosciuta ad Uomini e donne. Nel programma di Maria De Filippi è stata scelta come tronista. Il suo percorso si è concluso con un lieto fine, la scelta di Matteo Ranieri. Purtroppo, però, si sono lasciati poche settimane dopo. Oggi Sophie è al GF Vip, mentre Matteo è attuale tronista. La concorrente è una bellissima ragazza, ma com’è cambiata in questi anni? Vediamo insieme le foto.

Gf Vip, oggi Sophie Codegoni è così, ma com’è cambiata in questi ultimi tempi?

Sophie Codegoni è l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. L’abbiamo conosciuta ad Uomini e donne in veste di tronista. Il suo percorso nel reality, ad un certo punto, sembrava essersi intrecciato con Gianmaria Antinolfi.

Lui ha lasciato la sua fidanzata Greta in diretta e ha dichiarato i suoi sentimenti o meglio il suo interesse per la Codegoni. Quest’ultima, come da lei detto, ha cercato di andare incontro all’uomo, spesso, ma ha capito che non prova nessun interesse e che tra di loro non potrà esserci nulla. Nonostante, in alcuni momenti, ci siano stati degli avvicinamenti, al momento, sembra che tutto sia chiuso. Sophie al Gf Vip si mostra così, ma com’è cambiata in questi anni? Vediamo le foto.

Questi sono alcuni scatti degli anni passati, recuperati dal suo canale social. La concorrente è molto giovane, e possiamo soffermarci solo sui dettagli.

Sappiamo che, lei stessa, ha dichiarato di aver ricorso alla chirurgia.

E’ sempre stata molta attenta al suo aspetto fisico, curandone i particolari.

Nell’ultima foto, vediamo la concorrente del Gf Vip quando era tronista di Uomini e donne. Che dire, Sophie è davvero bellissima!