Vera e propria scoperta choc per Figen, protagonista de La clinica della pelle: non immaginereste mai cos’è accaduto durante l’intervento.

Una storia, quella di Figen raccontata nel corso della seconda edizione de La clinica della pelle, che ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. Non soltanto la giovane donna ha raccontato il suo problema e il suo forte imbarazzo e disagio per questo, ma è stata anche la protagonista di qualcosa che non era mai accaduto prima d’ora. Procediamo con ordine, però. E cerchiamo di capire cos’è successo.

Leggi anche –> La clinica della pelle, “non ho altra scelta”: la decisione è stata del tutto inevitabile

Sono davvero tantissime le persone che, giorno dopo giorno, sono tormentati da problemi legati alla loro pelle. E ne soffrono tantissimo. Ne sono l’esempio lampante, infatti, tutti quei pazienti che decidono di rivolgersi alla dottoressa Emma Craythorne, dermatologa irlandese e protagonista del programma La clinica della pelle. È proprio lei che, nel suo studio, accoglie tantissima gente. E, dopo aver ascoltato le loro parole e vista la situazione in cui riversano, inizia a prendere in cura il loro caso. È successo, ad esempio, con Emma, ma anche con Figen. Scopriamo, però, cosa tormentava la giovane donna. E cos’è successo durante il suo intervento.

Leggi anche –> La clinica della pelle, dolore tremendo per Emma: l’incubo è iniziato 18 anni prima

Figen a La clinica della pelle: durante l’intervento è successo l’inimmaginabile

Una vera e propria scoperta choc, quella che, circa 10 anni prima dalla sua partecipazione a La clinica della pelle, Figen ha fatto dietro il suo collo. La giovane, alle telecamere del programma, ha raccontato di avere un lipoma piuttosto grosso. E di essere fortemente condizionato da questo. “Quando sento dolore, non ho voglia di uscire di casa”, ha rivelato Figen. È proprio per questo motivo che, dopo 10 anni di ‘convivenza’, la donna si è deciso a rimuoverlo per sempre. E, vi anticipiamo, l’operazione non è stata affatto una passeggiata.

Appena vista la situazione e capito come doveva agire, la dottoressa Emma Craythorne ha portato immediatamente Figen in sala operatoria. Molto presto, però, quello che doveva essere un banale e semplice intervento di rimozione, si è rivelato ben altro. Nel corso dell’intervento, infatti, non soltanto la dermatologa ha dovuto iniettare molto più anestetico perché Figen sentiva dolore, ma ha avute anche difficoltà nel rimuovere il lipoma. “Certe volte hanno una parete molto spessa”, ha detto la dermatologa. Rivelando, inoltre, il motivo del dolore: una parte del lipoma era andato a finire sotto al muscolo. Ed è per questo che Figen si è lamentata.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Daniel: “È lì da quando ho 15 anni, ma..”, incredibile

Fortunatamente, tutto è andato bene. E Figen, appena terminato l’intervento, si è detta vogliosa di iniziare una nuova vita.