Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi sono i protagonisti di ‘Un professore’, ma non tutti ricordano questo ‘retroscena’: sono trascorsi esattamente 21 anni.

Sono proprio loro i protagonisti indiscussi di questa inedita serie televisiva, Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Iniziata ben tre Giovedì fa, questa nuova avventura dei canali Rai sta appassionando tutti. E, senza alcun dubbio, continuerà a farlo nel corso delle altre settimane.

Sia Claudia Pandolfi che Alessandro Gassman sono due attori davvero formidabili. Entrati a far parte di questo mondo davvero giovanissimi, entrambi sono riusciti a cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Ad oggi, infatti, sono due interpeti amatissimi. E, soprattutto, protagonisti di diversi progetti davvero importantissimi. ‘Un professore’, senza alcun dubbio, è proprio tra questi. A proposito, ricordate un ‘retroscena’ incredibile sul loro conto? Stasera e per le prossime settimane, Claudia Pandolfi ed Alessandro Gassman ci faranno compagnia insieme, ma sapete cos’è successo esattamente 21 anni? A rivelare ogni cosa, è stato proprio l’attore romano in una sua recentissima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Correva esattamente il 2001 e…Scopriamo insieme ogni cosa.

Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, conoscevate questo retroscena?

Sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Alessandro Gassman si è raccontato come mai prima d’ora. E, così, oltre a fare riferimento al suo percorso universitario, l’attore romano non ha affatto potuto fare a meno di spendere due parole sia per il prosieguo de I Bastardi di Pizzofalcone, dato il finale choc di qualche mese fa, e sia della sua collega Claudia Pandolfi.

A proposito di Claudia Pandolfi, ricordate cos’è esattamente accaduto ben 21 anni fa tra lei ed Alessandra Gassman? Forse non tutti lo sanno, ma, da quanto si apprende dalle parole dell’attore romano, sembrerebbe che ‘Un professore’ non rappresenti affatto la prima volta insieme per i due attori, ma sembrerebbe che abbiano già recitato insieme. Dove? La risposta è davvero semplicissima: la fiction diretta da Cinzia Ph Torrini, ‘Piccolo mondo antico’. “Ci siamo lasciati 21 anni fa sul lago di Como che ci baciavamo e ci siamo ritrovati oggi nella classe di un liceo romano, interpretando due personaggi bellissimi”, ha iniziato a dire. “Lavorare con lei è un piacere, è proprio brava”, ha concluso.

Diteci la verità: ve lo ricordavate?