Qual è il titolo di studio e cosa faceva Gianmaria Antinolfi prima del successo

Gianmaria Antinolfi è uno dei concorrenti del GF Vip, ma sapete qual è il suo titolo di studio e cosa faceva prima del successo?

È uno dei concorrenti della sesta edizione del GF Vip, Gianmaria Antinolfi. Entrato a far parte del cast fisso del programma nel corso della sua primissima puntata, l’imprenditore campano ha facilmente conquistato il centro dell’attenzione.

Sopravvissuto a tantissime nomination e, spesso e volentieri, al centro della casa per via delle sue discussioni con Soleil Sorge, nonché sua ex fiamma, Gianmaria Antinolfi è uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del GF Vip. Vi siete mai chiesti, però, cosa sappiamo su di lui? Appurato che il suo lavoro e la sua professione è nota a tutti, siete curiosi di conoscere qual è il suo titolo di studio? Se siete curiosi, avete cliccato proprio sull’articolo giusto. Bando alle ciance, però: scopriamo tutto quello che occorre sapere sul suo conto.

Gianmaria Antinolfi, conoscete il suo titolo di studio?

Vi sta piacendo il percorso di Gianmaria Antinolfi nella casa del GF Vip? Attualmente in nomination, l’imprenditore napoletano ha dimostrato di aver un forte carattere. E di essere pronto a dire sempre la sua opinione qualora ce ne sia il bisogno. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Ad esempio, ad oggi, il buon Antinolfi è un ottimo imprenditore e uomo in carriera, ma vi siete mai chiesti quale sia il suo titolo di studio?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che il percorso di studi di Gianmaria Antinolfi sia piuttosto preciso e delineato. Si legge, infatti, che il buon imprenditore campano abbia conseguito la laurea in Economia Aziendale presso la famosa e nota università del capoluogo della regione. E che, successivamente, abbia preso un Master in Management all’Università Bocconi di Milano. Da quel momento, il percorso lavorativo di Gianmaria ha preso letteralmente il volo. Ad oggi, infatti, l’Antinolfi è uno stimato manager del settore fashion e lusso.

Cosa ci dite voi? Eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’ su Gianmaria Antinolfi?