Notizia sensazionale: finalmente torna C’è Posta per te, in arrivo le nuovissime puntate e spuntano i nomi dei primi ospiti dello show

Finalmente torna sul piccolo schermo uno dei programmi più amati dagli Italiani e dalla stessa conduttrice. Si tratta di C’è Posta per te, format di Canale 5 ideato da Maria De Filippi. In arrivo nuove puntate e ospiti incredibili.

Arriva la sensazionale notizia, torna la nuova stagione del “programma della gente”. Pronti a conoscere e commuoverci con nuove storie incredibili? A quanto pare alcuni ospiti che parteciperanno al programma sono già una vecchia conoscenza di C’è Posta per te. La nuova stagione partirà nei primi giorni del 2022, più precisamente dovrebbe andare in onda la prima puntata già dall’8 gennaio. Il programma andrà in onda una volta a settimana di sabato e si dovrebbe concludere nel mese di marzo.

In arrivo le nuove puntate di C’è Posta per te, con i primi incredibili ospiti!

Il programma di C’è Posta per te andrà in onda già dai primi giorni di gennaio ma sappiamo che le registrazioni sono iniziate molto prima, da questa estate. Si parla tantissimo dei futuri ospiti che presenzieranno in diverse puntate. Tra le varie indiscrezioni sono usciti due nomi di due personaggi molto amati. Sono Paolo Bonolis e Can Yaman. Come sappiamo entrambi non sono volti nuovi del programma, ma hanno già partecipato a delle puntate. Il bell’attore turco Can Yaman è stato ospite del programma ben due volte, mentre il simpatico conduttore di Avanti un altro ha preso parte ad una puntata nel 2021.

Due figure estremamente apprezzate dai telespettatori, che faranno sicuramente parte della nuova stagione visto che hanno già girato le registrazioni in cui appaiono. Una presenza decisamente più incerta vede protagonisti i giovanissimi talenti di Amici 2021: Il cantante Sangiovanni e la ballerina vincitrice del talent, Giulia Stabile, i quali ormai fanno coppia fissa fin dall’inizio di Amici. Ma sulla loro partecipazione è ancora tutto molto incerto. Sappiamo sicuramente che sarà una stagione piena di ospiti incredibili e storie emozionanti.

Noi siamo pronti e non vediamo l’ora di vedere le nuove puntate del people show più amato della televisione, e vedere quali incredibili ospiti calcheranno lo studio di Maria De Filippi.