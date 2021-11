Claudio Bisio è un conduttore ed attore amatissimo, ma sapete chi è sua moglie? Scopriamo insieme come si chiama e di che cosa si occupa.

Era il momento che un po’ tutti aspettavamo. E, finalmente, è arrivato. A partire da Giovedì 18 Novembre, è iniziata una nuova edizione di Zelig con la straordinaria conduzione di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Avete letto proprio bene, si! Sono ritornati proprio loro a dirigere il famosissimo comedy show di Italia Uno. E, seppure sia passata solo una settimana dalla sua prima puntata, il successo è davvero assicurato.

Era esattamente il 1996 quando, insieme ad Antonella Elia, Claudio Bisio conduceva per la prima volta Zelig. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 25 anni, eppure il simpaticissimo comico non soltanto ne è diventato la colonna portante, ma è diventato uno dei volti più amati della televisione italiana. Sapete proprio tutto su di lui però? Al di là della sfera professionale, che è nota ed apprezzata da tutti, cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ad esempio, come si chiama sua moglie? E di che cosa si occupa nella vita? Se siete curiosi di saperlo, proseguite nella lettura. Vi diremo noi ogni cosa.

Chi è la moglie di Claudio Bisio: il suo nome e la sua professione

Claudio Bisio, nato a Novi Ligure nel 1957, ha compiuto il suo esordio nel mondo dello spettacolo quando era davvero giovanissimo. Dapprima come protagonista di diversi spettacoli di cabaret ed, in seguito, come attore, il simpaticissimo Bisio vanta di un curriculum davvero immenso. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Vi siete mai chiesti, ad esempio, se Claudio Bisio sia sposato? E, se si, cosa sappiamo su sua moglie? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la moglie dell’amatissimo comico, conduttore ed attore milanese sia sposato, da ben 18 anni, con Sandra Bonzi. I due, seppure riservatissimi, vivono una splendida storia d’amore da tantissimo tempo. Cosa sappiamo su di lei? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bella Sandra sia una giornalista. E, da come abbiamo potuto leggere dalla sua bio Instagram, ha la passione per la lettura e per il viaggio.

Sono davvero splendidi insieme, vero?