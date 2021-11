Vanessa Incontrada è uno dei volti televisivi più amati, ma non tutti immaginano questo retroscena sul suo conto: sapete come ha esordito?

A distanza di più di 10 anni dal suo ‘addio’ a Zelig, Vanessa Incontrada è ritornata ad essere una delle sue protagoniste principali. È proprio con Claudio Bisio, infatti, che, dal 18 Novembre, fa compagnia il pubblico italiano con la nuova edizione del comedy show.

Diciamoci la verità: Vanessa Incontrada non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo italiano quando era soltanto una ragazzina, è riuscita a cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Ad oggi, infatti, non è soltanto amatissima, ma è anche uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. Sarà per la sua schiettezza e simpatia o per la sua spudorata genuinità e semplicità, fatto sta che conduttrici come lei ne esistono davvero poche. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Dal punto di vista professionale, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti immaginano un retroscena davvero ‘choc’. Di che cosa parliamo? La risposta è semplicissima: Vanessa Incontrada è un’attrice e conduttrice di successo, ma sapete come ha esordito nel mondo dello spettacolo? Scopriamolo insieme.

Vanessa Incontrada, avreste mai immaginato questo retroscena?

Attrice, showgirl e conduttrice televisiva: Vanessa Incontrada è tutto questo, una vera e propria forza della natura. E non è, quindi, affatto un caso se, ad oggi, è uno dei volti della televisione italiana più amati in assoluto. Ecco, ma cosa sappiamo sul suo conto? Vi siete mai chiesti, ad esempio, quale sia stato il suo esordio? E, soprattutto, in quali panni ha debuttato?

Nonostante sia amatissima ed apprezzatissima, siamo certi che non tutti conoscono qual è stato il debutto di Vanessa Incontrada. Nata a Barcellona il 24 Novembre del 1978, la bellissima catalana ha esordito nel mondo dello spettacolo da giovanissima come modella. Davvero incredibile,vero? Come darvi torto! In ogni caso, è proprio così che la Incontrada ha compiuto il suo debutto. Da quel momento, poi, non si è mai più fermata. Ad oggi è amatissima e vanta di una carriera davvero impressionante.

L’avreste mai immaginato questo retroscena?