Quando inizia Doc Nelle Tue Mani 2? Svelata la data, tutto pronto per la seconda stagione della serie tv con Luca Argentero.

L’attesa sta terminando! Una delle serie tv più amate e seguite degli ultimi anni sta per tornare. Parliamo di Doc Nelle tue mani, il medical drama con protagonista Luca Argentero, che sta per tornare in onda con la seconda attesissima stagione. In tanti si chiedono quando sarà possibile seguire i nuovi episodi e, finalmente, nelle ultime ore è spuntata la data.

Luca Argentero è pronto a rivestire i panni di Andrea Fanti, chirurgo e primario del Policlinico Ambrosiano. Quando andrà in onda la seconda stagione della serie? Preparetevi a scoprirlo!

Doc Nelle Tue Mani 2, quando inizia la seconda stagione? Svelata la data

Doc sta tornando! Le vicende di Andrea Fanti, ispirate alla vera storia del medico Pierdante Piccioni, stanno per tornare in tv, con nuovi episodi ricchi colpi di scena. Le emozioni sono assicurate anche nella seconda edizione della fiction di Rai 1: ma quando andranno in onda i nuovi episodi della serie tv?

Ebbene, Doc 2 sarà trasmesso a gennaio 2022, con ogni probabilità a partire da giovedì 13 gennaio. Una notizia che fa impazzire i numerosi fan della serie tv, che non vedono l’ora di seguire il secondo capitolo: ci saranno ben otto nuovi episodi inediti, ricchi di colpi di scena.

Ritroveremo il cast della prima edizione, da Matilde Gioli a Pierpaolo Spollon, torneranno tutti i medici del Policlinico, ma ci saranno anche delle new entry. Non ci resta che attendere qualche mese per seguire, finalmente, i nuovi episodi di Doc. Noi non vediamo l’ora, e voi?

Doc 2 parlerà di Covid 19

Nella seconda stagione di Doc si tratterà anche il tema del Coronavirus. Anche nell’ospedale in cui è ambientata la serie arriverà l’incubo Covid: un modo per rendere più realistico e attuale possibile la storia.