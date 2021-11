Tu si que Vales 2021, chi sono Mat e Mym: Belen impressionata da loro, sapete cosa ha detto?

Mat e Mym sono tra i finalisti di Tu si que Vales 2021: Belen è rimasta impressionata da loro, sapete cosa ha detto?

Con il loro talento sono riusciti ad acciuffare un posto nella finale del talent show di Canale 5. Riusciranno a trionfare e a portare a casa il montepremi? Se non sapete di chi stiamo parlando, in questo articolo vi spieghiamo chi sono e soprattutto cosa fanno.

Tu si que Vales 2021, chi sono Mat e Mym

Tú sí que vales è un programma televisivo di genere talent show, in onda il sabato in prima serata su Canale 5. La trasmissione, condotta da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, va in onda dal 4 ottobre 2014. Il programma è giunto all’ottava edizione.

Sabato 27 novembre 2021 andrà in onda l’attesissima finale. Tra i concorrenti giunti alla fine di questo lungo percorso ci sono anche Mat e Mym. Per chi non avesse seguito il programma, di seguito vi diciamo chi sono Mat e Mym e soprattutto come hanno fatto ad arrivare fino alla finale del talent show di Canale 5.

Mat e Mym sono una coppia di pattinatori, hanno 35 e 33 anni e sono originari della provincia del Québec, in Canada. Vengono dalla scuola circense e sul palco hanno portato un numero acrobatico che ha lasciato a bocca aperto sia il pubblico che la giuria. La coppia ha ricevuto quattro sì dai giudici e addirittura il 100% del consenso popolare. Per questo motivo sono stati spediti direttamente in finale. Ma sapete come hanno fatto a conquistare i giudici? Adesso ve lo spieghiamo nel dettaglio.

La performance che ha permesso ai due pattinatori di conquistare la finale del talent show di Canale 5 all’inizio sembrava un numero come gli altri. All’improvviso, però, si è trasformato in uno spericolato show sulle rotelle. Il ragazzo ha fatto volteggiare la sua partner, prendendola per le gambe e per le braccia, fino ad alzarla fin sulla testa e lasciandola in equilibrio mentre girava solo sul suo capo.

Come se non bastasse c’è stato anche un clamoroso e inaspettato colpo di scena: Mat ha agganciato Mym per i capelli, l’ha attaccata ad una corda attorno al collo e i due hanno iniziato a volteggiare. La ragazza ha volato nello studio attaccata solo per lo chignon davanti allo stupore del pubblico.

Per questa esibizione hanno ricevuto la standing ovation dal pubblico e a fine esibizione Belen Rodriguez ha chiesto alla ragazza: “Ma non ti si strappano i capelli?” – e lei ha replicato – “Faccio un trattamento particolare, ne perdo pochi ma pian piano si rafforzano!”.