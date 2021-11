Tu si que vales, chi è il Duo Noar: età, cosa fanno e cos’è successo in semifinale, hanno spiazzato tutti

Tu si que vales, chi è il Duo Noar: quanti anni hanno, cosa fanno e cos’è successo alla semifinale.

Sabato 27 novembre andrà in onda la finale di Tu si que vales. Lo spettacolo di canale 5 ci ha accompagnato in questi ultimi mesi, facendoci vivere emozioni incredibili. Teo Mammucari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi sono i giudici, mentre la giuria popolare è capitanata da Sabrina Ferilli.

Abbiamo avuto il piacere di vedere tantissimi talenti, e tutti sono stati sorprendenti, tanto da lasciarci a bocca aperta ogni volta. Ma anche le risate non sono mancate, con artisti che sono entrati poi a far parte della scuderia Scotti. A dare animo ancora di più alla puntata, l’amicizia tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Proprio qualche puntata fa, la conduttrice di Amici ha fatto ascoltare alcuni messaggi vocali dell’attrice e le risate sono state garantite. Nella puntata di sabato 20 novembre, c’è stata la semifinale e sappiamo, ora, chi sono i finalisti di questa edizione. Spiccano sicuramente i due giovani che formano il Duo Noar: ma cosa sappiamo di loro e cosa è successo nella semifinale?

Tu si que vales, chi è il Duo Noar: età, cosa fanno, e cos’è successo in finale

Siamo pronti a scoprire chi sarà il vincitore di questa nuova edizione di Tu si que vales. Dopo puntate e puntate in cui ci siamo emozionati, divertiti, abbiamo cantato e ballato, adesso manca davvero pochissimo.

Sabato 20 novembre c’è stata la semifinale, e sono stati decretati i finalisti. La puntata è stata ricca di sorprese e colpi di scena. A non passare inosservati sono i momenti in cui Giovannino è entrato in studio e ha fatto ogni volta dei dispetti a Sabrina Ferilli. L’attrice ci casca sempre. Le risate sono assicurate, con Maria de Filippi, che ride e scherza, alle spalle della sua amica. Nella puntata scorsa, come detto, abbiamo saputo il nome dei finalisti. Tra questi spicca Il Duo Noar: cosa sappiamo di loro? Non molto, in verità. Sono due giovani, di 33 e 34 anni.

Sono due acrobati, che hanno unito l’arte circense con la danza. Si sono esibiti sulle note di Cercami di Renato Zero. Ma la difficoltà era maggiore, perchè, l’acrobata ha messo una benda sugli occhi, quando ha lanciato la ragazza. Un numero eccezionale che ha riservato i complimenti dei quattro giudici. Dalla Giuria popolare hanno ottenuto il 100% e così la decisione è passata ai giudici. La loro risposta? Ovviamente sì e sono così volati direttamente in finale!