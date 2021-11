“Fai schifo”, choc ad Amici 21: giudice preso di mira, succede di tutto

Giudice preso di mira ad Amici 21, succede di tutto nel talent show: “Fai schifo”, di seguito vi spieghiamo tutto nei dettagli

Episodio increscioso avvenuto nel talent show “Amici” di Maria De Filippi. Un giudice è stato preso di mira: “Fai schifo“. È successo veramente di tutto. Se siete curiosi di sapere cos’è successo nella scuola più famosa d’Italia, vi invitiamo a leggere per intero l’articolo.

Amici 21, giudice preso di mira: accuse choc

Il talent show “Amici” è il più longevo della televisione italiana. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, è giunta alla ventunesima edizione. Il talent show va in onda, a partire da quest’anno, la domenica pomeriggio e con il daytime tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Dopo la fase pomeridiana ci sarà ovviamente quella serale.

Nelle ultime ore, però, si è verificato un episodio incresciuto nella scuola più famosa d’Italia. Uno dei giudici è stato aspramente criticato. “Fai schifo“, gli hanno addirittura detto. La notizia ha avuto un grande eco. Nei prossimi righi vi spieghiamo nei dettagli tutto quello che è successo.

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici 21. I ballerini hanno sostenuto una sfida in cui dovevano scegliere un sentimento e improvvisare sulle note di una canzone. Il giudice era Marcello Sacchetta, ex ballerino professionista e coreografo del talent show. La gara è stata persa da Carola, che dovrà dunque andare in sfida (dalle anticipazioni sappiamo che la ballerina ha superato la sfida).

Il voto assegnato a Carola ha fatto mormorare il web. La ballerina dell’insegnante Alessandra Celentano ha infatti preso 3. I voti di Marcello sono stati quasi tutti insufficienti, fatta eccezione per Dario, che ha vinto la gara con un 6.

Subito dopo la messa in onda del daytime, il popolo del web si è scagliato contro Marcello, dicendogli addirittura: “Fai schifo“. Qualcuno invece ha voluto sottolineare come Carola fosse più brava di lui e della compagna (la professionista Giulia). E altre illazioni che sinceramente non ci sentiamo di riportare.

Dopo aver ricevuto le critiche, Marcello si è giustificato sui social, scrivendo: “Generalmente in una scuola se un professore dà un compito e la classe non comprende il tema assegnato è chiaro che la media di tutti gli studenti sarà bassa”.