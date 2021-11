Cosa indosserà Elettra Lamborghini a Natale: le idee super originali per il look natalizio

Sapete cosa indosserà Elettra Lamborghini a Natale? Ecco le idee super originali della cantante per il look natalizio

Elettra è una cantante molto amata dal pubblico, ma è anche un’icona di stile. Sui social ha molti follower e soprattutto le fan cercano di imitarla. Per quest’anno, la Lamborghini ha proposto alcune idee molto originali per il look natalizio.

LEGGI ANCHE: Elettra Lamborghini furiosa con i vicini, “un po’ di rispetto”: cos’è successo

Cosa indosserà Elettra Lamborghini a Natale

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e seguite in Italia. Ha raggiunto il successo con il singolo Pem Pem e poco dopo ha pubblicato anche il suo primo album, Tweerking Queen. Nel 2020 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare).

Oltre ad essere una cantante, la Lamborghini è anche un personaggio televisivo. Ha partecipato ad alcuni reality show girati soprattutto in altri paesi, come Geordie Shore. La cantante è nota soprattutto per essere la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda di automobili.

LEGGI ANCHE: Elettra Lamborghini è inconsolabile: “Vuoto incolmabile, cosa darei per riaverti”

Sui social vanta un grosso seguito. Il suo account ufficiale, infatti, è seguito da quasi 7 milioni di follower. Un numero mostruoso se lo paragoniamo ad alcune delle sue colleghe. Le sue foto sono sempre piene di like e anche le sue stories sono molto seguite.

Essendo molto amata sui social, Elettra diventa anche icona di stile per alcune fan. C’è infatti chi cerca di imitarla, indossando i suoi capi o replicando appunto il suo stile. Essendo un personaggio ‘sopra le righe’, anche le sue fan risulteranno molto ‘strong’.

LEGGI ANCHE: Elettra Lamborghini, “Quando farai un bambino”: la risposta della cantante

Le fan sono dunque curiose di sapere cosa indosserà Elettra per Natale così da poter replicare. Qualche giorno fa, sul suo profilo Instagram, la Lamborghini ha annunciato quale sarà il suo look natalizio.

L’abito è in raso rosso fuoco ed è firmato da uno stilista molto famoso. È contraddistinto inoltre da scollatura strapless, gonna a sirena e maxi fiocco che fa da strascico sulla schiena. Per completare l’outfit natalizio, la Lamborghini ha scelto dei gioielli natalizi tempestati di pietre preziose, dall’anello alla maxi collana, tutto era decorato con dei mini alberi di Natale.