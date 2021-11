The Voice of Italy, ve li ricordate tutti i vincitori? Che fine hanno fatto

Ve li ricordate tutti i vincitori di “The Voice of Italy”? In questo articolo vi diciamo che fine hanno fatto

Chi se li ricorda tutti i vincitori del noto talent show? Non sono tanti, ma siamo sicuri che qualcuno ve lo siete sicuramente dimenticato. In questo articolo vi elenchiamo i nomi di tutti i vincitori e vi diciamo che fine hanno fatto. Siete curiosi di saperlo? Se sì continuate a leggere l’articolo.

The Voice of Italy, che fine hanno fatto i vincitori

The Voice of Italy è un programma televisivo di genere talent show andato in onda dal 2013 al 2019 in prima serata su Rai 2. Si tratta della versione italiana del talent show The Voice, format olandese trasmesso in tutto il mondo e ideato da John de Mol, creatore del Grande Fratello. Dopo la fine del format tradizionale, dal 2020 va in onda lo spin-off del programma dal titolo The Voice Senior, in onda su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici.

Su Rai 2 sono andate in onda ben sei edizioni di “The Voice of Italy”. Il talent show all’inizio sembrava promettere bene, poi è stato cancellato dai palinsesti televisivi ed ha fatto spazio al nuovo spin-off condotto da Antonella Clerici. Ma chi si ricorda tutti i vincitori del noto talent show? Di seguito ve li elenchiamo e vi diciamo che fine hanno fatto.

La prima edizione di The Voice ha visto trionfare Elhaida Dani del team Cocciante. La cantante incantò tutti con la sua straordinaria voce. Dopo la vittoria nel noto talent show, però, l’artista non ha sfondato in Italia ed è tornata nel suo paese.

La seconda edizione del talent show, invece, fu vinto da Cristina Scuccia, meglio conosciuta come Suor Cristina. Probabilmente è stata quella che ha avuto maggior successo, forse anche per via del suo personaggio, oltre che per la sua straordinaria voce. In seguito ha pubblicato un album ed ha partecipato anche alla quottordicesima edizione di “Ballando con le Stelle”.

La terza edizione è stata vinta da Fabio Curto del team di Francesco e Roby Facchinetti. Dopo la vittoria nel talent show, Fabio ha trionfato anche a Musicultura, ma poi non ha avuto successo. La quarta edizione, invece, è stata vinta da Alice Paba. Dopo la vittoria ha firmato un contratto discografico con la Universal ed ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani.

Arriviamo infine alle ultime due edizioni: la quinta è stata vinta da Maryam Tancredi e la sesta ed ultima è stata vinta da Carmen Pierri. Le due cantanti non hanno spiccato il volo dopo la vittoria nel talent show.