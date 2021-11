In Elisa di Rivombrosa 2 ha fatto sognare il pubblico: era il 2005, avete visto com’è oggi?

Sedici anni fa ha fatto innamorare le telespettatrici nella parte del capitano Christian Grey in Elisa di Rivombrosa 2: com’è e cosa fa oggi?

Dopo l’incredibile successo di Elisa di Rivombrosa, Vittoria Puccini fu la protagonista anche della seconda stagione della serie: ad affiancarla, al posto di Alessandro Preziosi, c’era il bellissimo attore canadese Antonio Cupo.

Figlio di immigrati italiani, Cupo è nato a Vancouver il 10 gennaio 1978. Laureato in Letteratura inglese alla University of British Columbia, ha coltivato varie passioni artistiche tra l’America e l’Italia.

Oltre alla professione di attore per il teatro, il cinema e la tv, si è anche dedicato alla musica diventando voce solista del gruppo Hybrid Cartel. Prima di approdare nel 2005 sul set di Elisa di Rivombrosa 2, aveva recitato negli Stati Uniti nel film Lizzie McGuire – Da liceale a pop star e nella miniserie Taken prodotta da Steven Spielberg.

In Italia ottiene il successo col ruolo del capitano Christian Grey, che conquisterà il cuore della bella Elisa dopo la morte del conte Fabrizio Ristori. Seguono per lui altri ruoli in film, sit-com e musical. Tra l’altro, Antonio Cupo partecipò nel 2006 alla terza edizione di Ballando con le stelle nelle vesti di concorrente.

Da alcuni anni non appare sui nostri schermi, scopriamo che fine ha fatto e se è cambiato molto dai tempi di Elisa di Rivombrosa 2.

Era il protagonista di Elisa di Rivombrosa 2: dopo sedici anni Antonio Cupo stupisce ancora

Nonostante per il pubblico fu difficile accettare l’uscita di scena del personaggio di Fabrizio Ristori nella seconda stagione della serie, va riconosciuto che Cupo riuscì con la sua straordinaria bellezza a conquistarsi un posto nel cuore delle telespettatrici.

In questi anni Antonio ha continuato a recitare in film e serie tv sia italiani che statunitensi tra cui citiamo Anita B. e Blood & Treasure. Sul suo profilo Instagram possiamo notare come non sia molto cambiato rispetto a quando lo abbiamo conosciuto in Italia.

Diciamoci la verità: la sua bellezza non risente affatto del passare degli anni!