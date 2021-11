Ha condotto il Festival di Sanremo nel 1989: cosa fa oggi Danny Quinn?

Danny Quinn è stato il conduttore del Festival di Sanremo nel 1989, ma cosa fa oggi? A distanza di anni, com’è cambiata la sua vita? Cosa abbiamo appena scoperto.

Anche voi aspettate con ansia la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo? Come darvi torto, anche noi! Appurato che al suo timone, per il terzo anno consecutivo ci sarà proprio Amadeus, tutto il pubblico italiano non vede l’ora di poter assistere ad una nuova spettacolo.

In attesa, però, di sapere qualche cosa in più sulla nuova edizione, che come sempre dovrebbe partire verso i primi passi del 2022, la nostra mente non può fare a meno di andare indietro col tempo. E ricordare coloro che hanno indossato i panni di conduttori proprio nel corso delle sue prime edizioni. Vi ricordare, ad esempio, quella del 1989? Come dimenticarla! Al primo posto, come saprete, giunsero Anna Oxa e Fausto Leali con ‘Ti lascerò’. Ricordate, però, chi furono i suoi ‘traghettatori’? Oltre a Rosalinda Celentano, ci fu anche lui: il mitico Danny Quinn. Ecco, ma cosa sappiamo adesso su di lui? Sono trascorsi esattamente 32 anni dalla sua conduzione del Festival di Sanremo, ma com’è cambiata oggi la sua vita? Scopriamolo insieme.

Danny Quinn ha condotto il Festival di Sanremo nel 1989, ricordate? Cosa fa oggi

Di origini messicane, ma nato a Roma, Danny Quinn è stato un personaggio amatissimo della televisione di fine anni ’80. Attore, modello e conduttore televisivo, il simpaticissimo romano ha riscosso un successo davvero impressionante. Come dimenticare, ad esempio, la sua conduzione, insieme a Rosalinda Celentano, Gianmarco Tognazzi e Paola Dominguin, al Festival di Sanremo nel 1989. Sono trascorsi ben 32 anni da quel momento, ma com’è cambiata la sua vita?

Ad oggi, purtroppo, abbiamo pochissime notizie su cosa faccia Danny Quinn. Intorno agli anni 2000, come ricorderete, ha preso parte al reality ‘La fattoria’, arrivando anche a vincerlo. E, nel 2013, è ritornato sull’ambitissimo palco di Sanremo. Da quel momento, però, non si è più visto sul piccolo schermo. Ad oggi, come dicevamo, abbiamo pochissime, se non minime, informazioni. L’unica cosa certa è che, qualche anno fa, è convolata a nozze con la sua Nancy. E, ad oggi, è anche padre di una splendida bambina.

Vi piacerebbe rivederlo?