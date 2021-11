A La clinica della pelle, David ha raccontato che il suo incubo è iniziato circa 6 anni prima: per la disperazione ha compiuto un gesto choc.

Forse non tutti lo sanno, ma sono davvero tantissime le persone che soffrono di problemi legati alla loro pelle che li porta a vivere una disperazione totale. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della storia di Lucy e della sofferenza per il dramma della psiorasi. Ma non solo. Anche il protagonista di questo nostro articolo, Daniel, viveva un vero e proprio incubo da circa 6 anni, che l’ha portato a compiere anche un gesto choc.

Da quanto raccontato dal diretto interessato alle telecamere de La clinica della pelle, sembrerebbe che il dramma di David sia iniziato circa 6 anni prima della sua partecipazione al programma. E che, proprio per questo motivo, abbia iniziato a vivere un dramma impressionante. Sia chiaro: non si tratta affatto di qualcosa di grave o di non curabile. In ugual modo, però, Daniel si sentiva fortemente a disagio nel suo corpo. Ed è proprio per questo motivo che, ad un certo punto della sua vita, ha deciso di rivolgersi alla dottoressa Craythorne. Scopriamo, però, insieme la sua storia. E cosa gli è successo.

La clinica della pelle, il gesto choc di David sconvolge: cos’è successo

Il dramma che viveva David era talmente enorme, che, come raccontato dal diretto interessato alle telecamere de La clinica della pelle, è addirittura giunto a compiere un vero e proprio gesto choc. Procediamo con ordine.

Da quanto detto dal simpatico David, sembrerebbe che, circa 6 anni prima della sua partecipazione a La clinica della pelle, gli siano iniziati a spuntare diversi lipomi sulla testa. Il più grande, a quanto pare, era proprio quello posizionato sulla fronte, che gli provocava un disagio davvero incredibile. “Ho poca autostima”, ha rivelato alle telecamere del programma. Giustificando, tra l’altro, un gesto choc: dalla disperazione, infatti, David ha preso un bisturi. Ed ha anche tentato di rimuoverlo. Ovviamente, però, ci sono stati scarsissimi risultati.

Durante l’operazione nello studio della dottoressa Craythorne, la dermatologa irlandese ha trovato non poche difficile a rimuoverlo. Il lipoma sulla fronte, infatti, era posizionato sotto il muscolo. E questo, quindi, non ha comportato un’operazione semplice.

Fortunatamente, però, tutto è andato alla grande. E David, dopo l’operazione, si è detto felice e soddisfatto.