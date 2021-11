Se il matrimonio di Paris Hilton è stato da sogno, non si può dire il contrario per la luna di miele: sapete dove è andata in viaggio di nozze? Che spettacolo!

Un vero e proprio matrimonio da sogno, quello di cui sono stati protagonisti Paris Hilton e il suo Carter qualche settimana fa. I due, fidanzati da diversi anni, hanno deciso di convolare a nozze. Ed hanno deciso di farlo nei migliori dei modi. Con una cerimonia spettacolare e un banchetto altrettanto delizioso, i due hanno avuto la possibilità di festeggiare il giorno più bello della loro vita con i loro amici, parenti e le persone più care in una location davvero da urlo!

Se da una parte, però, abbiamo un matrimonio stellare, dall’altra abbiamo una luna di miele altrettanto indimenticabile! E, sia chiaro, è proprio la diretta interessata a farcelo chiaramente intendere. È proprio sul suo canale social che, come al solito, la splendida ereditiera ha aggiornato i suoi sostenitori sul suo viaggio di nozze. Ed ha incantato tutti con la bellezza di quei posti. Ecco, ma siete curiosi di sapere qual è stata la meta scelta? Vi riveleremo noi ogni cosa.

Dove è andata Paris Hilton in viaggio di nozze? Paesaggio fantastico: prezzo da urlo

Siete curiosi di sapere dov’è andata Paris Hilton in viaggio di nozze? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Sul suo canale social ufficiale, la bellissima ereditiera non ha perso occasione di poter mostrare il luogo scelto per la sua luna di miele. E la bellezza di quei posti.

Paris Hilton e suo marito hanno scelto Bora Bora per trascorrere i loro primi giorni da marito e moglie. Ed, in particolare, un resort davvero da urlo! Situato a circa 4 km dal centro di Bora e Bora, l’hotel ha davvero di tutto al suo interno. Non soltanto, infatti, è vicino alle acque cristalline del mare, ma è anche provvisto di ogni tipo di comfort. A partire, quindi, dal bar della piscina fino a rilassanti terrazzi, che affacciano sul giardino, fino a centro fitness e area termale. Insomma, se volete godervi qualche giorno di puro relax, questo è proprio il luogo adatto. A questo punto, però, ci chiediamo: a quanto ammonta il suo prezzo? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che questo non sia fisso. E che, piuttosto, vari a seconda delle esigenze e richieste. Pensate, si parte da un minimo di 4000 euro a notte.

La luna di miele di Paris Hilton, vi assicuriamo, è pazzesca!