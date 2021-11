Sapete chi è l’ex moglie di Russell Crowe? E’ una famosa cantante e anche un’attrice.

Russell Crowe è un attore amato in tutto il mondo. Il ruolo che gli ha dato la popolarità a livello internazionale è quello del generale Massimo Decimo ne Il Gladiatore. Con questo ruolo si è aggiudicato il premio Oscar come migliore attore protagonista nel 2001. Ancora oggi, a distanza di anni, il film è tanto amato.

Attore neozelandese naturalizzato statunitense, ha iniziato la carriera partecipando a numerose serie televisive, fino ad ottenere la parte da protagonista in alcuni film australiani, come in Skinheads. Da quel momento, per Crowe il successo continua ad accoglierlo. Oggi è sicuramente uno degli attori più amati e più importanti del panorama cinematografico. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sapete chi è la sua ex moglie?

Chi è l’ex moglie di Russell Crowe: è una cantante molto famosa

Il ruolo di Massimo Decimo ne Il Gladiatore gli ha dato una popolarità incredibile, tanto da farlo conoscere in tutto il mondo. Russell Crowe, soltanto l’anno scorso, ha ricevuto il Golden Globe come migliore attore in una miniserie o film televisivo, grazie alla sua interpretazione nella miniserie The Loudest Voice.

Il cinema è il centro della sua carriera, e qui ha portato in scena personaggi sempre diversi. Questi gli hanno fruttato numerosi premi e riconoscimenti. E’ una vera star e come tutte le star, è sempre sotto i riflettori anche quando si tratta della sua vita privata. Sapete chi è la sua ex moglie? L’attore è stato sposato con una famosa cantante e attrice.

Lei è Danielle Spencer, artista australiana. La coppia si è sposata nel 2003. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Charles Spencer Crowe, nato nel 2003 e Tennyson Spencer Crowe , nel 2006. Si sono separati nel 2012 e il divorzio è stato ufficializzato nel 2018.