È successo l’impensabile: spunta una clamorosa lite dietro le quinte, l’ha rivelato soltanto adesso.

Spunta un clamoroso retroscena dietro le quinte del talent show in onda su Rai 1. A quanto pare c’è stata una lite dietro le quinte, ma la diretta interessata l’ha rivelato soltanto ora durante un’ intervista con il giornale Oggi. Cosa è successo tra i due concorrenti del programma? Tutta la verità.

In ogni programma nascono piccole e grandi tensioni tra i personaggi che ne prendono parte. Solo oggi la protagonista della vicenda ha raccontato in un intervista al settimanale Oggi, della lite avvenuta dietro le quinte del famoso programma. “Volevo abbandonare il programma” ha rivelato senza mezzi termini. La cantante ha poi dichiarato che “è stato un disastro, lui voleva che mi buttassi subito, io me la sono presa con lui”. La nota showgirl ha poi fatto un passo indietro, tendendo la mano al suo compagno del programma, “non è stato facile per me ammettere di aver sbagliato, ma in questo programma mi sto mettendo in discussione”.

L’ ha rivelato solo ora: clamorosa lite dietro le quinte

Questa lite dietro le quinte è avvenuta nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. La pressione della gara e il duro sforzo fisico che i concorrenti affrontano ogni giorno, sicuramente non aiuta a mitigare gli eventuali screzi tra ballerini professionisti e i vip assegnati. In questo caso la lite sarebbe avvenuta tra la cantante e showgirl Sabrina Salerno e il suo maestro, lo storico ballerino Samuel Peron. La Salerno ha raccontato alcuni retroscena della sue esperienza a Ballando con le stelle, tra cui il suo rapporto con il maestro di danza. Ha raccontato a Oggi che lei e Peron sono “come in una bolla, siamo una delle coppie del programma più vere”.

Sabrina Salerno ha poi spiegato che non è stato per niente facile affidarsi a lui all’inizio, e che questo ha causato molti problemi. Dopo la terza puntata del programma i due hanno avuto una discussione furibonda, tant’è che la Salerno aveva anche pensato di abbandonare Ballando. “Ho pensato che Ballando con le stelle non fosse adatto a me, e e quindi me la sono presa con lui. Gli ho detto che non funzionavamo, che non eravamo assortiti bene, e che non apprezzavo le sue coreografie”. La bella 52enne ha poi confessato di aver fatto un passo indietro con il suo maestro e che ora i rapporti sono perfetti.

Siamo curiosi di vedere come andrà tra i due nel corso del programma, intanto un augurio per la prossima puntata.