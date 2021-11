Amici 21, quello che accade lascia tutti senza parole: una sfida inaspettata, è la prima volta

Amici 21, quello che accade lascia tutti senza parole: una ‘sfida’ del tutto inaspettata proprio tra di loro.

A breve ci sarà una nuova puntata di Amici di Maria de Filippi. Il talent show è arrivato alla ventunesima edizione e sta conquistando tutti. Come ormai sappiamo, la puntata che viene mandata in onda, viene registrata il mercoledì. Per questo, sappiamo dirvi in anticipo cosa succede, grazie al pubblico presente, che riporta i dettagli sui social.

Vi anticipiamo che, ci saranno due eliminazioni e un nuovo ingresso, voluto da Alessandra Celentano. Ma ci sarà un colpo di scena inaspettato, una nuova ‘sfida’ che vi sorprenderà, e non tra gli allievi che formano la classe. Siete curiosi di scoprire i dettagli della puntata? Seguiteci e vi sveliamo ogni cosa.

Amici 21, quello che accade lascia senza parole: una ‘sfida’ del tutto inaspettata

Nella puntata che andrà in onda oggi, domenica 28 novembre, di Amici, ci saranno diversi colpi di scena. Purtroppo, due allievi saranno eliminati. Stiamo parlando di Andrea, il cantante entrato pochi giorni prima e di Simone, allievo di Rudy Zerbi.

Ad entrare al posto dell’allievo di Anna Pettinelli è Elena. Ricordate la cantante che ha sfidato Tommaso la scorsa volta? L’allievo ha vinto, ma Zerbi ha chiesto alla sfidante di restare per poter essere messa nuovamente in sfida. Mentre, una cantante di nome Aisha, entrerà al posto di Simone. Nel team della maestra di danza classica è entrata una nuova allieva, Virginia. Ma durante questa puntata, accadrà qualcosa del tutto inaspettato. A quanto pare, ci sarà una sfida molto particolare.

Saranno Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano a sfidarsi. Le due insegnanti si sono sfidate in una gara di bachata. In settimana, è arrivata per loro una busta rossa e così, entrambe si sono preparate per arrivare al meglio in puntata. A mostrare la coreografia sono stati Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Sembrerebbe che, secondo quanto riportato sui social, dal pubblico presente, l’esito di questa gara dovrebbe essere svelato la prossima settimana. Chi vincerà?