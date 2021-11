In questa foto era solo una bambina, oggi è un’attrice molto amata: riuscite a riconoscerla in questo scatto?

In questo scatto è fotografata un’amatissima attrice. E’ stata proprio lei a renderla nota sul suo seguitissimo profilo instagram. E’ divenuta popolare grazie ad una famosa serie. L’attrice, già da piccola passa molto tempo sul set. Il motivo? Sua zia è una star del cinema.

Ad opporsi a questa scelta sua madre, che non vuole che l’infanzia di sua figlia sia troppo movimentata. Nonostante ciò, all’età di circa 9 anni, ottiene il primo ruolo in una pellicola drammatica. Sempre nello stesso anno, ottiene un piccolo ruolo nel film dove sua zia è protagonista. Per caso, avete capito di chi stiamo parlando?

Riconoscete la bambina? Oggi è un’attrice molto amata: ci ha fatto tanto ridere nel suo ultimo film

Vi abbiamo già detto che la bambina nello scatto è una famosa e amata attrice. E’ la nipote di una star del cinema e già da quando era piccola, ha recitato insieme a lei. Proprio passando il tempo con sua zia, sui set, si appassiona alla recitazione.

Nonostante un’iniziale opposizione della madre, esordisce nella pellicola drammatica Blow. Nel suo ultimo film, Holidate, uscito nel 2020, ci ha fatto tanto ridere. Una commedia romantica che vede protagonista proprio l’attrice, nei panni di una ragazza, rimasta unica single in famiglia. Per questo viene ossessionata dai parenti affinchè trovi un ragazzo. Avete capito adesso chi è la bambina in foto?

Ebbene sì, lei è Emma Roberts, nipote della star Julia Roberts, l’avreste mai detto? Nella foto era solo una bambina, già pronta a farsi conoscere nel mondo del cinema. E così è stato. L’attrice ha ottenuto il suo primo ruolo in Blow, quando aveva circa 9 anni, e nello stesso anno, ha recitato al fianco di Julia, ne I perfetti innamorati. Ma con quale serie è divenuta popolare? Stiamo parlando di American Horror Story, la ricordate, vero?