Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Verissimo di oggi, Domenica 28 Novembre: ospiti sensazionali in studio, cosa accadrà.

Sono trascorse pochissime ore dalla messa in onda della puntata di Verissimo del Sabato pomeriggio, eppure Silvia Toffanin farà il compagnia il suo amatissimo pubblico anche questa Domenica. Insomma, sarà una giornata davvero bestiale, non c’è che dire! Non soltanto ci sarà una nuova puntata di Amici, che prevede le eliminazioni di due concorrenti, ma anche una nuova puntata di verissimo. Insomma, cosa vogliamo più dalla vita.

Nel corso della puntata di ieri, è successo davvero di tutto. Non soltanto Christian De Sica ha raccontato e spiegato il nuovo film con Alessandro Siani e Diletta Leotta, ma Teresa Langella si è lasciata andare ad una parentesi dolorosissima della sua vita: l’abuso! Cosa accadrà, però, nel corso della puntata di oggi, Domenica 28 Novembre? Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe proprio che gli ospiti di questa puntata siano ancora più sensazionali. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Verissimo del 28 Novembre, le anticipazioni: puntata imperdibile, ecco tutti gli ospiti

Se fino a questo momento non vi siete persi nemmeno una puntata di Verissimo, vi anticipiamo, questa non potete assolutamente perdervela! A partire dalle ore 16:30, infatti, Silvia Toffanin sarà in collegamento dallo studio di Cologno Monzese. E darà il benvenuto ai suoi ospiti. A tal proposito, ma chi sono?

Scopriamo insieme le anticipazioni ed ospiti della puntata di Verissimo di Domenica 28 Novembre. Vi anticipiamo, ne vedremo davvero delle belle:

Alessandro Siani: dopo Christian De Sica, non poteva assolutamente mancare anche lui! Reduce dalla magnifica esperienza negli studi di Striscia la notizia, l’attore e comico napoletano ritorna negli studi di Verissimo per parlare del suo nuovo film;

Riccardo Fogli: se si parla di musica, non può non esserci lui. L’amatissimo cantante ed ex membro dei Pooh, storica band, si racconterà ampiamente alla padrona di casa;

se si parla di musica, non può non esserci lui. L’amatissimo cantante ed ex membro dei Pooh, storica band, si racconterà ampiamente alla padrona di casa; Serena Grandi: amatissima attrice e formidabile interprete;

amatissima attrice e formidabile interprete; Sandra Milo: anche lei storica e indiscutibile attrice del cinema italiano.

Insomma, ve l’avevamo detto che non avreste potuto affatto perdervela. Siete d’accordo?