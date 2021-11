Festival di Sanremo 2022, è ufficiale: ecco a che ora finirà ogni puntata

Annunciati ufficialmente gli orari di apertura e chiusura delle 5 serate del Festival di Sanremo 2022: a che ora finirà ogni puntata.

Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo: come ogni anno, la curiosità attorno a conduttori, ospiti, cantanti in gara e tutti gli altri dettagli, è alle stelle. Intanto, il 15 dicembre scopriremo finalmente chi saranno i due vincitori di Sanremo Giovani 2021 che prenderanno parte alla gara dei Big di Sanremo 2022.

Non solo: in quell’occasione sapremo anche i nomi dei 22 artisti che si contenderanno l’ambito premio e in queste settimane sono molte le voci che circolano al riguardo. Un altro tema gettonatissimo tra il pubblico, è senza dubbio la durata delle 5 serate in cui sarà suddivisa la manifestazione.

A tal proposito, è il documento diffuso da Rai Pubblicità a chiarire ogni dubbio. Scopriamo allora per quante ore Amadeus e gli artisti partecipanti ci terranno compagnia nell’evento più seguito di sempre.

A che ora finirà ogni puntata del Festival di Sanremo 2022? Ecco tutti i dettagli

Come è stato reso noto da tempo, la prossima edizione della celeberrima kermesse canora andrà in onda dal 1° al 5 febbraio 2022.

Ognuna delle 5 serate sarà preceduta da un’anteprima prevista dalle ore 20:31 alle ore 20:45. La puntata vera e propria inizierà alle 20:50. Secondo quanto annunciato da Rai Pubblicità, le prime quattro termineranno all’1:20, mentre la finale del sabato si concluderà alle 2:00, circa 40 minuti dopo.

Chiaramente, essendo uno spettacolo in diretta, non è escluso che possano esserci piccole variazioni dovute ad imprevisti di vario genere con conseguenti sforamenti. E’ lo stesso listino che lo precisa aggiungendo “salvo variazioni editoriali”.

Non sarebbe la prima volta che accade: solo per fare un esempio, la finale della scorsa edizione terminò alle 2:39 quando invece l’orario di chiusura era previsto circa un’ora prima.

Una cosa è certa, anche questa terza edizione condotta da Amadeus si preannuncia imperdibile: voi siete tra coloro che seguiranno le serate per intero?