GF Vip, “Non ha senso stare qua…”: Soleil vuole andar via, quell’episodio proprio non le è andato giù

Ancora un annuncio ‘bomba’ da un concorrente del GF Vip: Soleil si dichiara pronta a lasciare il programma, scopriamo perché vuole andar via.

L’ultima puntata del GF Vip 6 andata in onda venerdì 26 novembre è stata caratterizzata soprattutto dal confronto avvenuto nella casa tra Delia Duran e Alex Belli. La venezuelana ha ribadito grossomodo la sua posizione sull’amicizia particolare che l’ex attore di CentoVetrine ha instaurato con Soleil Sorge per poi dare spazio a gesti di affetto e dolcezza nei confronti del compagno.

Leggi anche———->>>“Se non fosse per…”, concorrente vuole lasciare il Gf Vip 6: decisione a sorpresa

Nel frattempo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era stata chiamata in Mistery da Alfonso Signorini che l’ha poi fatta rientrare in salotto per un faccia a faccia a tre. Nonostante il confronto con Delia si sia concluso in maniera pacifica, dopo la puntata Soleil ha espresso il proprio disappunto riguardo alle dinamiche di cui si è ritrovata protagonista in questo reality.

Proprio con Alex, l’italo americana si è lasciata a andare ad uno sfogo sul comportamento degli autori nei suoi confronti che in questo modo la starebbero spingendo a decidere di abbandonare il gioco.

GF Vip, Soleil stanca del ‘triangolo’: vuole andar via, ecco quando

Secondo la concorrente, gli autori non le starebbero dando l’opportunità di farsi conoscere davvero dal pubblico. Soleil ha spiegato di sentirsi ‘imprigionata’ in questa dinamica che si è creata tra lei, Belli e la Duran.

Leggi anche————>>>GF Vip, la ‘guerra’ è già cominciata: la nuova concorrente fa una richiesta, Soleil si spazientisce e se ne va

“Pensavo in Mistery di parlare di qualcosa di interessante di mio, invece no. Sono due mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha senso stare qua dentro per i triangoli”, ha detto in modo molto diretto.

La gieffina ha parlato del 13 dicembre perché è questa la data prevista per la finale. Sebbene l’edizione si prolungherà fino a marzo, i concorrenti entrati a settembre potranno decidere liberamente di andarsene a dicembre.

Leggi anche————–>>>“Presto andrò al GF Vip e racconterò la verità” : l’annuncio lascia tutti senza fiato

Secondo voi Soleil ha ragione? Ci sarebbe davvero una volontà precisa di mettere in risalto solo questo aspetto del suo percorso? Non resta che continuare a seguire le avventure dei Vipponi per scoprire chi lascerà a dicembre e chi deciderà di continuare fino a marzo.