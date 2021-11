GF Vip, la richiesta speciale di Francesca Cipriani per una delle sue coinquiline: c’entrano le sue nozze con il suo amato Alessandro.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Nella casa più spiata della tv i colpi di scena sono all’ordine del giorno, così come le discussioni tra i coinquilini: chi riuscirà a resistere fino alla finalissima di marzo 2022? Staremo a vedere. Quel che è certo è che tra le protagoniste assolute di questa edizione c’è lei, Francesca Cipriani.

L’esuberante showgirl ha dimostrato che dietro ai suoi look eccentrici e la sua solarità ci sono tantissime fragilità. E, soprattutto, un grande amore. Quello per il suo Alessandro, che proprio qualche puntata fa le ha fatto una romanticissima proposta di matrimonio in diretta! Un matrimonio al quale Francesca sta già pensando: nel corso della puntata andata in onda venerdì, la concorrente ha rivelato un dolcissimo particolare su quel giorno speciale. C’entra una delle sue coinquiline al GF. Scopriamo i dettagli!

GF Vip, Francesca Cipriani e i preparativi per le nozze: la richiesta speciale ad una delle concorrenti

Fiordi d’arancio in arrivo per Francesca Cipriani! Dopo la dolcissima proposta in diretta, la showgirl non vede l’ora di salire sull’altare insieme al suo amato Alessandro. Prima, però, c’è tanto da organizzare! Ad Alfonso Signorini, Francesca ha rivelato di essersi già attivata nel pensare ai dettagli delle sue nozze, a partire dall’abito. Un abito che sarà senza dubbio spettacolare, ma non troppo scollato: Francesca si sposerà in chiesa e preferisce la sobrietà. Ma è proprio durante la chiacchierata con il conduttore che la Cipriani rivela una dolcissima sorpresa.

Non trattenendo l’emozione, Francesca rende nota la richiesta che ha fatto ad una delle concorrenti del GF. Una richiesta che è stata accettata: “Katia Ricciarelli canterà l’Ave Maria al mio matrimonio”, confessa la Cipriani. Che poco dopo ha invitato tutti alle nozze, dai concorrenti alle opinioniste, senza dimenticare ovviamente Alfonso Signorini.

Insomma, sarà un giorno davvero indimenticabile per Francesca. La data dell’evento non è stata resa ancora nota, ma noi non vediamo l’ora di vedere la showgirl in abito bianco. E voi avete seguito l’ultima puntata del GF Vip?