La mamma di Francesca Cipriani: “Non mi devi chiedere scusa”, commovente confronto

Nell’ultima puntata del GF Vip 6, abbiamo assistito all’emozionante incontro tra Francesca Cipriani e la sua mamma: vediamo cos’è successo.

Francesca Cipriani è sicuramente tra i concorrenti di questa sesta edizione del GF Vip che non si stanno risparmiando: vecchia conoscenza del reality più longevo della tv italiana, la procace abruzzese sta regalando a modo suo mille e una emozione al pubblico.

Il suo percorso nella casa di Cinecittà è stato finora variopinto di mille sfumature: dall’allegria incontenibile ai momenti di dolcezza e romanticismo, dalla tristezza alla comicità, l’ex vincitrice de La Pupa e il Secchione sta davvero dando il meglio di sé.

Due puntate fa è stata protagonista di un momento pieno di amore e tenerezza insieme al suo fidanzato Alessandro che le ha fatto visita nel giardino della casa per proporle matrimonio. I due sono sempre più innamorati e hanno commosso tutti gli altri concorrenti, il pubblico in studio e quello da casa.

Tra la Cipriani e il suo Alessandro sembra esserci un amore davvero solido, arrivato nella vita della gieffina dopo anni di sofferenze e delusioni sentimentali. A tal proposito, Francesca aveva raccontato in confessionale di aver subito anche violenza fisica da un suo ex e di sentirsi in colpa per aver arrecato così dolore anche alla famiglia. La sua mamma, Rita De Michele, le ha fatto una sorpresa nel corso dell’ultima puntata andata in onda venerdì 26 novembre e ha detto parole stupende a sua figlia.

GF Vip, il bellissimo discorso della mamma di Francesca Cipriani: difficile trattenere le lacrime

Invitata da Alfonso Signorini a recarsi nella love boat, Francesca è scoppiata a piangere quando ha visto entrare la mamma. “Francesca perché piangi? L’amore esiste, l’amore di Alessandro e il mio. I figli sono come gli aquiloni, bisogna lasciarli volare, ma io ho il tuo filo sempre stretto al cuore”, ha detto la donna.

La signora ha poi voluto dire alla figlia di non sentirsi in colpa nei suoi confronti: “Non mi devi chiedere scusa. Tu sei stata vittima di un orco, di un carnefice, è lui che deve chiedere scusa. Le leggi ora sono cambiate. Abbiamo avuto la fortuna che i carabinieri sono venuti ogni volta che li ho chiamati. Tu non devi chiedere scusa, devi diventare più forte e combattiva”.

Uno dei momenti più belli in assoluto che la simpatica Francesca ha regalato al pubblico: anche voi vi siete emozionati?