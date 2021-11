Lunedì 29 Novembre andrà in onda una nuova puntata del GF Vip, ma quali sono le sue anticipazioni? Ne vedremo sicuramente delle belle.

È iniziata una nuova settimana, l’ultima del mese di Novembre, e questo significa una sola cosa: ci attende una nuova e stratosferica puntata del GF Vip. A partire dalle ore 21:45 di Lunedì 29 Novembre, Alfonso Signorini condurrà il ventitreesimo appuntamento del famosissimo e seguitissimo reality di Canale 5. Quali saranno le sue anticipazioni?

Sono trascorsi soltanto pochissimi giorni dall’incontro tra Delia Duran ed Alex Belli, eppure Alfonso Signorini e la sua squadra sono pronti a regalare una nuova puntata piuttosto impressionante. Al momento, le anticipazioni ufficiali non sono uscite. Anche se, come annunciato dal padrone di casa proprio nel corso della scorsa puntata, anche questa sera accadrà l’impensabile. Siete curiosi di sapere qualche cosa in più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> GF Vip, “Non ha senso stare qua…”: Soleil vuole andar via, quell’episodio proprio non le è andato giù

Puntata del GF Vip di Lunedì 29 Novembre: le anticipazioni

Una cosa è certa: stasera ne vedremo sicuramente delle belle al GF Vip. Lunedì 29 Novembre, infatti, andrà in onda una nuova puntata del reality. E, osservando attentamente quello che è successo in questi ultimi giorni che hanno seguito la diretta di Venerdì scorso, possiamo affermarvi che accadrà davvero di tutto. Scopriamo qualche piccola anticipazione.

Leggi anche –> Gf Vip 6, incredibile novità: cambia tutto, cosa succederà nella casa

Sabato sera, come al solito, i Vipponi si sono divertiti all’insegna di una nuova festa. C’è stata tanta musica, tanto buon cibo e molto altro ancora. Quello che, però, non è assolutamente mancato è il feeling tra Alex Belli e Soleil Sorge. Proprio nel bel mezzo della serata, i due si sono scambiati un bacio piuttosto passionale. L’avete visto anche voi? Sul web ne parlano tutti! Senza alcun dubbio, quindi, Alfonso Signorini approfondirà questo tema. E scoprirà, ancora una volta, cosa si cela dietro questo ‘kiss’. Sarà ancora chimica artistica? Lo scopriremo! Ma non solo! Credete che sia finita qui? Nient’affatto! Come annunciato dal conduttore, stasera ci saranno nuovi ingressi. Sul web, si parla di tre amatissimi personaggi: Ferdinando Giordano, ex concorrente del GF Nip nel 2015, Valeria Marini e Giacomo Urtis, che formeranno un unico concorrente. Infine, occhio al televoto! Venerdì scorso non c’è stata alcuna eliminazione e, a quanto pare, nemmeno stasera ci sarà. In ogni caso, la meno votata dal pubblico andrà direttamente in nomination per Venerdì prossimo. Scopriamo chi sono:

Insomma, uno scontro tutto al femminile. Chi avrà la peggio?