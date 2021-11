Riconoscete l’attore in foto? Oggi è amato in tutto il mondo: l’abbiamo seguito in Harry Potter

Riconoscete l’attore in foto? Qui era solo un ragazzo, oggi è amatissimo in tutto il mondo: l’abbiamo seguito in Harry Potter.

In questo scatto è fotografato un ragazzo, ma oggi, questo adolescente, è diventato un attore molto amato e ovviamente molto famoso. Era giovanissimo quando ha iniziato a recitare e da quel momento non si è più fermato.

Vi abbiamo svelato che ha recitato nella saga di Harry Potter. Abbiamo visto l’attore in sette degli otto film. Questo indizio vi fa capire che si tratta di una star britannica. Infatti, i fan più accaniti sapranno sicuramente che quando sono stati scelti gli interpreti della saga tanto famosa, questi venivano selezionati tra attori britannici. Guardando lo scatto, riuscite a riconoscere chi è? Non è affatto difficile, perchè, come vi abbiamo detto, era molto piccolo quando ha iniziato a recitare in Harry Potter e non è apparso molto diverso da come lo vediamo in foto.

Lo riconoscete? Oggi è un attore amato in tutto il mondo: l’abbiamo seguito in Harry Potter

In Harry Potter ha affiancato colui che si è schierato, fin dall’inizio, contro il ‘Prescelto‘. Abbiamo visto l’attore in sette degli otto film della saga. Ad un certo punto, però, ci ha lasciato. E’ stato il suo personaggio ad appiccare l’incantesimo Ardemonio, cadendovi dentro e poi morendo.

Ed è proprio così che è uscito di scena. E’ apparso in qualche episodio di alcune serie televisive britanniche, quali The Crust, The Bill e Law & Order UK. Ha anche recitato nel film Pantaloncini a tutto gas, nel 2002, insieme ad un altro importante attore di Harry Potter, Rupert Grint. Nella foto era un adolescente, ma non è affatto difficile riconoscerlo, perchè, quando è entrato a far parte della saga era solo un bambino. Sapete dirci chi è?

Nello scatto è fotografato l’amatissimo Josh Herdman, interprete di Gregory Goyle nella serie di film di Harry Potter. E’ stato proprio l’attore a rendere nota questa immagine, sul suo canale instagram, seguito da ben oltre i 160 mila follower. A corredo del post, ha fatto intendere che, forse, aveva all’incirca 17 anni. A quanto pare, Herdman non è solo un attore ma è anche un artista marziale misto. L’avreste mai detto?