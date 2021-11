Ex naufraga de L’Isola dei Famosi diventa mamma di due gemelli: un sogno che si è realizzato

Splendido annuncio dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi: sono nati i suoi gemelli, lei e suo marito sono al settimo cielo!

Una foto in bianco e nero di una dolcezza infinita che ritrae suo marito mentre le tiene la mano in ospedale dopo il parto: la bellissima ex naufraga de L’Isola dei Famosi 11 ha annunciato così ai follower di essere finalmente diventata mamma.

Leggi anche————>>>“I nostri cuori sono pieni di gioia”: l’amatissima attrice è diventata mamma per la seconda volta

“Mai avrei sognato niente di così perfetto”, ha scritto a corredo dell’immagine che ha ottenuto migliaia e migliaia di like e commenti. Una gioia immensa, arrivata dopo un percorso complicato, nel quale la coppia ha dovuto ricorrere alla fecondazione assistita.

Oggi però lei e suo marito hanno finalmente realizzato il sogno più grande, anzi due: un maschietto ed una femminuccia, come annunciato tempo fa, che certamente cambieranno le loro vite per sempre riempendole dell’amore più profondo.

Pronti a scoprire di chi si tratta?

L’Isola dei Famosi, ex concorrente dà alla luce due gemelli: la foto immortala il tenerissimo momento

La splendida coppia che ha appena dato il benvenuto ai due piccoli è quella di Gracia de Torres e Daniele Sandri. La modella spagnola partecipò a L’Isola dei Famosi nel 2016, condividendo il suo percorso con Jonas Berami, Paola Caruso, Simona Ventura, Marco Carta ed altri personaggi noti.

Leggi anche————–>>>È diventata mamma per la prima volta: l’annuncio a sorpresa dell’attrice arriva in un giorno speciale

Sposatisi nel 2018 in gran segreto con una cerimonia ed una festa in stile gipsy celebrate in Andalusia, la de Torres e il giocatore di basket sono molto amici dell’ex tronista Giorgia Lucini e del suo compagno Federico Loschi, anche lui cestista.

Molti ricorderanno inoltre che Gracia è stata valletta di Ciao Darwin nel 2019 insieme alla modella venezuelana Veronica Morales.

Leggi anche————>>>Uomini e Donne, l’ex tronista è diventata mamma per la prima volta: benvenuta Cloe!

In attesa di scoprire i nomi dei bebè, facciamo tantissimi auguri a questa bellissima famiglia!