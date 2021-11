Nella famosa serie tv il Trono di Spade era così: vedere com’è diventato oggi l’attore oggi vi lascerà di stucco.

I fan de Il Trono di Spade non possono non amarlo. Parliamo di Samwell Tarly, inizialmente un attendente dei Guardiani della Notte e infine Gran Maestro dei Sei Regni. Comunemente chiamato Sam, è stato uno dei più grandi amici di Jon Snow. A dare il volto a Sam è stato l’attore John Bradley, apparso sin dalla prima stagione della serie cult, nel 2011. Siete curiosi di vedere come è diventato oggi, a distanza di anni?

Oggi l’attore inglese ha 33 anni ed è super seguito anche sui social. Diamo un’occhiata ad uno scatto postato proprio da lui di recente.

LEGGI ANCHE —–>È stato il crudele Re della notte nel Trono di spade, ma sapete chi sta dietro la maschera?

Era Samwell Tarly ne Il Trono di Spade: com’è l’attore oggi?

Quanto ci manca Sam Tarly? È stato uno dei personaggi più amati de Il Trono di Spade, la serie tv tratta dal ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin. L’amico fidato di Jon Snow ha avuto una grande evoluzione nel corso delle stagioni, diventando alla fine Gran Maestro e membro del Concilio ristretto di re Brandon. Ad interpretare l’amatissimo personaggio è stato John Bradley, curiosi di vederlo fuori dal set?

LEGGI ANCHE —–>Ve lo ricordate il povero Theon Greyjoy del Trono di Spade? L’attore è molto cambiato, non ci crederete!

L’attore è pressoché identico, anche se appare con qualche kg in meno rispetto al dolce e goffo Sam Tarly. Ecco uno scatto postato proprio dall’attore inglese sul suo Instagram:

LEGGI ANCHE ——>Impossibile dimenticare Ned Stark nel Trono di Spade, ma che fine ha fatto l’attore dopo tutti questi anni?

Sul suo profilo, seguito da un milione e 300 mila followers, posta spesso foto e video, anche il compagnia della sua dolce metà, la giornalista Rebecca May a cui è legato dal 2017. Se lo avete amato ne Il Trono di Spade non potete non seguirlo sui social!