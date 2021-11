In pochi conoscono il padre del famoso attore Can Yaman: questo scatto ti lascerà senza parole!

Can Yaman è il bel attore turco che ha spopolato soprattutto nel nostro paese, facendo innamorare migliaia di ragazze con la sua bellezza e il suo fascino.

Can Yaman è nato nel 1989 a Suadiye, un quartiere della città di Instambul. Il bel attore è talmente noto al grande pubblico che sappiamo molto su di lui, a partire dalla sua carriera fino alle relazioni sentimentali. Di quest’ultima è recente la rottura con la giornalista sportiva Diletta Leotta. Il loro amore era iniziato molto intensamente, tant’è che Can Yaman era pronto a sposarsi con la giornalista. Tuttavia ora i due si sono lasciati e conducono le loro vite separatamente. Can Yaman è ora uno dei sex symbol in circolazione, e sappiamo che i geni contano. la sua bellezza infatti è come quella di suo padre. Non tutti lo conoscerete ma questo scatto vi lascerà senza parole.

Conoscete il padre di Can Yaman? Questo scatto vi lascerà senza parole

Il padre di Can Yaman si chiama Guven Yaman ed è sicuramente un bell’ uomo come suo figlio. Tra i due c’è un rapporto veramente stupendo, pieno di stima reciproca. Can Yaman considera il padre come “un vero super eroe”. Ciò che lega i due, oltre il fascino e l’affetto di padre e figlio, c’è anche la giurisprudenza. Guven Yaman è infatti un brillante avvocato e ha spinto molto suo figlio affinché anche lui si occupasse della carriera forense. Il giovane Can Yaman ha effettivamente iniziato a studiare legge, ma poi la passione per la recitazione ha preso il sopravvento e ora è uno dei volti più conosciuti della televisione.

Del padre del bel Can Yaman sappiamo molto poco, se non che ha divorziato dalla madre dell’ attore, quando lui era molto piccolo. Aveva a malapena 5 anni quando Guven Yaman e Guldem Hanim, un insegnante di lettere, decidono di lasciarsi per sempre. L’affascinante padre di Can a quanto visto è una persona molto riservata. Possiede da poco un profilo Instagram privato, dove pubblica scatti anche con il suo adorato figlio Can.

Si vede proprio che padre e figlio si vogliono un mondo di bene! Un padre così non ce lo saremmo mai aspettati.