E’ bellissima, vero? E’ la figlia di un attore molto famoso: l’abbiamo visto nell’amatissima saga.

In questo scatto è fotografata la figlia di un attore molto amato. Lei è giovanissima, ma sembrerebbe aver seguito le orme di suo padre, prendendo la strada della recitazione. Ma di chi stiamo parlando? Per caso, l’avete riconosciuta?

Vi abbiamo detto che suo padre è un attore e vi abbiamo anche accennato al fatto che l’abbiamo visto in un’amatissima saga. Questa ha avuto un successo incredibile. L’attore in questione è stato uno dei protagonisti. Padre e figlia hanno una certa somiglianza, molti tratti sono simili. Adesso, avete pensato a chi possa essere figlia la ragazza nello scatto?

Leggi anche Ha interpretato il re Elrond ne Il Signore degli anelli: dopo 18 anni vedere l’attore vi spiazzerà completamente

E’ bellissima, è la figlia di un attore amatissimo: l’abbiamo visto in una famosa saga

Spesso, i figli seguono le orme dei propri genitori. La giovane in foto ha 25 anni ed è la figlia di un attore molto amato. Anche lei, come suo padre è un’attrice. Da alcuni anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione.

Leggi anche Diventerà papà per la seconda volta: l’amatissimo volto della tv l’ha appena annunciato, che gioia!

Ma di chi stiamo parlando? Osservando lo scatto, riuscite a capire di chi si tratta? Vi abbiamo detto che suo padre è stato uno dei protagonisti di una famosa saga. Questa è una trilogia, per questo, è divisa in tre capitoli. Il primo è uscito nel 2001, e ci ha immerso nel vasto mondo della Terra di mezzo. In questo mondo, è stata affidata una importante missione a due piccoli hobbit. Adesso, è tutto più chiaro, vero? Ebbene sì, stiamo parlando della saga de Il Signore degli anelli. La giovane attrice in foto è la figlia di uno dei protagonisti.

Lei è Ali Astin, figlia di Sean Astin, amatissimo attore che ne Il Signore degli anelli ha vestito i panni di Sam Gamgee, amico e accompagnatore di Frodo, il portatore dell’anello. L’avreste mai detto? Crediamo proprio di sì, perchè padre e figlia si somigliano molto. Lei è giovanissima, ha 25 anni, ma ha già iniziato a muovere qualche passo nel mondo della recitazione.