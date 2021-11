Chi è l’attrice che interpreta Sara in Tutta colpa di Freud: scopriamo insieme quanti anni ha, chi è suo marito e quanti figli ha.

In arrivo su Canale 5 la fiction Mediaset Tutta colpa di Freud, tratta dal film omonimo di Paolo Genovese. Tra i molteplici personaggi della serie conosceremo Sara, una delle figlie del protagonista, interpretato da Claudio Bisio. Conosciamo insieme la bella attrice.

Tutta colpa di Freud è la nuova serie che andrà in onda a partire dal primo dicembre e vedremo come protagonista lo psicologo Francesco Taramelli, il cui volto è prestato da Claudio Bisio. Tra i personaggi vedremo Sara, una delle tre figlie dello psicoterapeuta. Il suo personaggio è una giovane ragazza in procinto di sposarsi, ma che presto metterà in dubbio sia la sua sessualità sia il suo matrimonio. Ma chi è l’attrice che la interpreta? Scopriamo più su di lei, da dove viene e chi è suo marito e quanti figli ha.

Chi è l’ attrice che interpreta Sara in Tutta colpa di Freud?

La bella Sara è il personaggio interpretato dall’attrice e modella Caterina Shulha. Giovanissima attrice classe 1993, è originaria della Bielorussia ma naturalizzata italiana. È arrivata in Italia, precisamente a Ostia, insieme alla madre nel 2006 e da lì ha deciso di far carriera nel mondo della moda e del cinema. Attualmente è sposata con il produttore cinematografico Marco Belardi e i due vivono a Roma. La sua carriera inizia a teatro e soprattutto nella moda, infatti la bella bielorussa appare su riviste patinate di spicco come Vogue e Marie Claire.

Dopodiché trova il successo recitando in produzioni come la miniserie La ragazza americana, Immaturi-Il viaggio, compare in un episodio dei Cesaroni, il film Smetto quando voglio e molti altri. In questo ultimo periodo, oltre prendere parte in Tutta colpa di Freud, ha recitato anche in The Land of Dreams. La sua famiglia è parte centrale della sua vita, a partire dai tre figli avuti con Belardi, il primogenito Lorenzo nato nel 2017 e le due gemelline Nina e Futura avute nel 2020. Il suo profilo Instagram da quasi ottanta mila follower è un connubio perfetto tra la vita da mamma, con scatti dei suoi bambini e il glamour di moda e cinema.

Una vera forza Caterina Shulha! Non vediamo l’ora di vederla nei panni di Sara in Tutta Colpa di Freud.