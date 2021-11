Lascia improvvisamente Uomini e Donne: “È la decisione più giusta”, parole inaspettate di uno dei protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Uomini e Donne andata in onda ieri, lunedì 29 novembre 2021. Una puntata durante la quale, come sempre, c’è stata una parentesi dedicata ai protagonisti del Trono Over, ed una a quelli del Classico. Tra una storia e l’altra, però, è arrivato un inaspettato colpo di scena.

Uno dei protagonisti assoluti di questa edizione si è posizionato a centro studio per comunicare una decisione che ha spiazzato tutti. Quella di lasciare definitivamente il programma! A spiegare il motivo è stato proprio lui, scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, il cavaliere lascia la trasmissione: cosa è successo?

Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno. Uno dei cavalieri più amati del Trono Over di Uomini e Donne ha lasciato la trasmissione. A comunicarlo è stato proprio lui, sedendosi al centro dello studio. Di chi stiamo parlando? Di Marcello Messina! Il cavaliere, dopo la rottura definitiva con Ida Platano e con le altre dame che aveva iniziato a conoscere, ha annunciato il motivo della sua decisione.

“Mi è successa una cosa bella. Dieci giorni fa, nella mia agenzia, è entrata una persona“. Marcello inizia il suo racconto, spiegando di aver incontrato una persona speciale a lavoro, che lo ha colpito a tal punto da decidere di lasciare la trasmissione e conoscere lei. Marcello racconta di aver incontrato di nuovo questa persona dopo qualche giorno e di averlo comunicato subito alla redazione, avendo già intuito che stesse nascendo qualcosa di importante. “Lei mi ha detto la scelto che hai preso è una scelta importante, non te ne farò pentire, sarò io a prendermi cura di te adesso e a coccolarti“, ha spiegato il cavaliere.

Una decisione che non ha convinto proprio tutti: a Tina Cipollari e Gianni Sperti non è molto credibile la tempistica con cui è avvenuto tutto, ritenendo l’evoluzione del sentimento molto veloce. Il cavaliere, però, difende la sua posizione e la sua nuova storia. Non possiamo che mandare a Marcello i nostri migliori auguri!