In arrivo su Canale 5 la serie televisiva Tutta colpa di Freud: scopriamo la trama, gli episodi, il cast, dove rivederlo streaming e dove è stato girato.

Tutta colpa di Freud è la nuova serie in arrivo su Canale 5 tratta dall’ omonimo film del regista Paolo Genovese. Questa nuova fiction Mediaset che è una commedia d’autore riprenderà la storia di un padre psicologo alle prese con le dinamiche della vita.

L’ appuntamento con la serie sarà di mercoledì in prima serata, fascia oraria che ha visto altre fiction molto seguite e amate come Luce dei tuoi occhi e Storia di una famiglia perbene. L’inizio della nuova serie sarà a partire da mercoledì primo dicembre. Siete curiosi di sapere come sarà il riadattamento di questa storia dal grande al piccolo schermo? Scopriamo insieme la trama di Tutta colpa di Freud, gli episodi, dove rivederli in streaming, il cast e la location.

Trama e cast della fiction

Come già accennato la serie riprenderà la storia dell’ omonimo film di Paolo Genovese, ma questa volta alla regia ci sarà Rolando Ravello, mentre Genovese si è occupato della scrittura insieme ad alcuni colleghi. La trama gira attorno allo psicologo Francesco Taramelli, interpretato dal mitico Claudio Bisio. Questo psicologo è anche un padre single con tre figlie molto particolari, che però hanno lasciato la casa del padre per vivere la propria vita.

Le figlie sono tre: Sara, interpretata da Caterina Shulha. Il suo personaggio sta per convolare a nozze ma presto la giovane ragazza si renderà conto del passo che sta per compiere. Le altre due figlie sono Marta e Emma, interpretate rispettivamente da Marta Gastini e Demetra Bellina. La routine di questa particolare famiglia verrà sconvolta da un problema d’ansia dello stesso psicologo, che avrà bisogno del supporto di tutte le sue figlie. La talentuosa attrice Claudia Pandolfi vestirà i panni di Anna, una dottoressa che aiuterà il nostro protagonista. Ci sarà anche il mitico Max Tortora, che darà voce a Matteo, l’amico più vicino allo psicoanalista.

Tutta colpa di Freud: puntate, streaming e location

Gli episodi che ci terranno compagnia per questo fine 2021 sembrerebbero essere 8, mandate in onda due a due, quindi per 4 prime serate. La fine della prima stagione dovrebbe essere il 22 dicembre 2021. Le puntate potranno essere riguardate in streaming comodamente dal sito MediasetPlay. In alternativa, se possedete Amazon Prime Video, le puntate sono già disponibili da febbraio 2021. Per quanto riguarda la location, sappiamo che la serie è ambientata a Milano, dove vivono i protagonisti, ma alcune riprese sono state effettuate anche a Roma.

Non vediamo l’ora di vedere questa nuova serie ogni mercoledì in prima serata su Canale 5.