Gf Vip 6, la decisione è netta e non prevede ripensamenti: abbandona il programma

Un concorrente del Gf Vip 6 è pronto ad abbandonare il programma: la sua decisione sembra netta e non prevede ripensamenti

Il gioco inizia a diventare duro. Due mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia sono difficili da sopportare. I concorrenti non sanno che il reality show sarà addirittura prolungato. Qualcuno, però, inizia ad immaginarlo e potrebbe decidere di abbandonare per sempre il programma.

LEGGI ANCHE: GF Vip, “Lasciami vivere!”: ennesimo scontro tra Manuel Bortuzzo e Lulù, è successo dopo la puntata

Gf Vip, concorrente abbandona il programma: decisione netta

La sesta edizione del Grande Fratello Vip entra nel vivo. Il reality show è iniziato il 13 settembre 2021. Sono passati più di due mesi e il percorso pare sia ancora molto lungo. I vertici di Mediaset, infatti, hanno deciso di prolungare la durata del programma. La finale non andrà in onda a dicembre, bensì a marzo 2022. I concorrenti dunque dovranno restare quasi tre mesi in più nella casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE: GF Vip, “Mi sono innamorato di te”: esce allo scoperto dopo la puntata

La decisione di Mediaset non è stata ancora comunicata agli inquilini della casa. I concorrenti lo sapranno prima di Natale e a quel punto dovranno decidere se restare o lasciare per sempre il programma.

Nonostante la voce non sia ancora arrivata nella casa del Grande Fratello Vip, qualche concorrente se lo immagina. Alcuni, però, hanno già anticipato che, in caso di prolungamento, abbandoneranno il gioco.

LEGGI ANCHE: Colpo di scena al GF Vip: provvedimento disciplinare in diretta, il duro comunicato

Tra le concorrenti che potrebbero abbandonare il gioco in caso di prolungamento del programma spicca Carmen Russo. La gieffina ha dichiarato la sua decisione che pare sia netta e non preveda ripensamenti.

“Per me basta così, sono quasi sicura” – ha dichiarato Carmen – “Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti è. Parliamo di 3 mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo. A questo punto basta così dai”.

Anche Katia Ricciarelli ha dichiarato di voler lasciare il programma, mentre Manila Nazzaro e Francesca Cipriani sono in dubbio. Anche Aldo Montano potrebbe abbandonare il programma prima di Natale.