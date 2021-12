Nel corso della finale di X-Factor ha battuto i ‘Maneskin’ ed ha vinto il programma: sono trascorsi 4 anni da quel momento, ma cosa fa oggi?

Davvero interessante questa nuova edizione di X-factor, vero? In onda su Sky con protagonista indiscusso Ludovico Tersigni e i quattro mitici giudici, il talent continua ad essere uno dei programmi più visti dal pubblico italiano. Ricco di esibizioni, di colpi di scena e, perché no, anche di momenti di tensione, il mitico X-Factor non perde occasione di poter impressionare il suo adoratissimo pubblico.

Leggi anche –> Che studi ha fatto Damiano dei Maneskin? Il retroscena sul leader della celebre band

In attesa di poter scoprire chi sarà il vincitore di questa nuova edizione, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su alcuni dei suoi ex protagonisti? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato del buon Matteo. E di come la sua vita sia cambiata dopo il successo. Cosa sappiamo, invece, del vincitore di X-factor nel 2017? Come ricorderete, il giovanissimo cantante è giunto in finale insieme ai mitici Maneskin. Ed è riuscito anche a batterli. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, la band di Manuel Agnelli ha riscosso un successo davvero incredibile. E lui, invece? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Oggi si mostrano così, ma le ricordate ad X-Factor? Avevano solo 19 anni: incredibile

Ha battuto i Maneskin alla finale di X-Factor: cosa fa oggi?

Era esattamente il 2017 quando, nel corso della finale, ha battuto i Maneskin, riuscendo ad aggiudicarsi il titolo di vincitore. Stiamo parlando proprio di lui: Lorenzo Licitra. Da un voce impressionante e un talento incredibile, il giovanissimo cantante è riuscito a trionfare sul palco di X-factor. E a cavalcare l’onda del successo proprio come i suoi ‘rivali’. Adesso, però, cosa sappiamo esattamente su di lui?

Leggi anche –> Lo ricordate ad X-Factor? Ha vinto la seconda edizione: oggi è il volto di un famosissimo programma tv, l’abbiamo visto proprio lì

Subito dopo la sua vittoria ad X-Factor, Lorenzo Licitra ha cavalcato l’onda del successo. Ed anche oggi continua a riscuoterlo nonostante si sia completamente allontanato dal mondo del piccolo schermo. Ad oggi, da come abbiamo potuto constatare anche dal suo profilo Instagram, continua a nutrire la sua passione per la musica. E, a quanto pare, a breve uscirà anche il suo nuovo album.

Vi piacerebbe ascoltare nuovamente la sua voce? O, magari, vederlo in qualche programma tv?