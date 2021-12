Abbiamo conosciuto Soleil così, ma vederla in questo scatto inedito vi lascerà davvero a bocca aperta: l’avreste mai riconosciuta?

È una delle protagoniste indiscusse del GF Vip, Soleil Sorge! Amatissimo personaggio televisivo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è entrata a far parte della casa più spiata d’Italia nel corso della sua prima puntata. E, da quel momento, ha conquistato tutti. Determinata e con un carattere piuttosto forte, la bella Soleil è tra le preferite del pubblico.

Leggi anche –> GF Vip, la ‘guerra’ è già cominciata: la nuova concorrente fa una richiesta, Soleil si spazientisce e se ne va

Ad oggi, Solei è una delle concorrenti del Gf Vp, ma sappiamo benissimo che la sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata tantissimi anni fa. Facciamo riferimento, ad esempio, alla sua partecipazione a Miss Italia, ma anche a quella nello studio di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice, nonché futura scelta, di Luca Onestini. Ecco. In tutte le sue apparizione televisive, abbiamo conosciuto Solei con lunghi capelli biondo cenere,giusto? Ebbene: spulciando il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del tutto inedito. E che, soprattutto, ce la fa vedere con occhi completamente differenti. Vederla così, vi assicuriamo, vi lascerà davvero senza parole.

Leggi anche –> GF Vip, “Non ha senso stare qua…”: Soleil vuole andar via, quell’episodio proprio non le è andato giù

Vedere Soleil in questo scatto vi lascerà senza fiato: l’avreste riconosciuta?

Influencer con la ‘i’ maiuscola, Solei Sorge vanta di un seguito Instagram impressionante. Amatissima, ma anche attivissima, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del tutto inedito.

Leggi anche –> GF Vip, Soleil Sorge ormai famosissima: ma sapete chi è sua madre?

Se ad oggi siamo abituati ad ammirarla in tutta la sua bellezza, vederla in questo scatto del passato vi lascerà davvero senza parole. Dando un’occhiata molto approfondita al suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare una Soleil completamente ‘diversa’. Siete pronti a vederla anche voi? Ci pensiamo immediatamente:

Ecco. Questo è uno scatto che risale esattamente al 2015. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, Soleil qui era davvero piccolissima. E, da come mostrato, col colore di capelli leggermente differente. Cosa ci dite voi? C’è da ammettere che, nonostante lo scatto risalga a 6 anni fa, Soleil è sempre splendida. Voi, però, l’avreste riconosciuta con questo look alternativo?