E’ Paola Vinci in Mare Fuori 2: ricordate dove abbiamo già visto l’attrice Carolina Crescentini?

Da qualche settimana ha avuto inizio la seconda stagione di Mare Fuori. La prima stagione della fiction di Rai Due ha avuto un meritato successo, e per questo, il pubblico non vedeva l’ora di scoprire il seguito.

Adesso, i nuovi episodi di Mare fuori seguono l’evoluzione dell’amicizia tra Filippo e Carmine, dopo che il primo, per difendere Carmine, ha ucciso Ciro. Ovviamente avremo modo di seguire le storie anche di altri detenuti, con nuovi ingressi nell’istituto. Grande attenzione anche al lavoro del comandante della Polizia Penitenziaria, Massimo Valenti e della direttrice Paola Vinci. Ebbene, scopriamo qualcosa in più sull’attrice interprete del personaggio appena citato, Paola. Cosa sappiamo su Carolina Crescentini? Ricordate dove l’abbiamo già vista?

In Mare Fuori 2 è Paola Vinci: dove abbiamo già visto l’amata attrice

Mare Fuori è una serie televisiva in onda su Rai Due. Il 17 novembre è andata in onda la prima puntata della seconda stagione, dopo che la prima ha avuto un incredibile successo. Sono dodici puntate e quindi, la fiction, dovrebbe terminare il 22 dicembre.

Come accennato, Paola Vinci è la direttrice dell’Istituto della Polizia Penitenziaria. Ma cosa sappiamo su Carolina Crescentini, interprete di questo personaggio? Classe 1980, è un’attrice e modella italiana. Ammessa al Centro sperimentale di cinematografia, dove si diploma nel novembre del 2006, inizia la carriera di attrice con piccoli ruoli in teatro, cinema e televisione. Ma dove l’abbiamo già vista?

La Crescentini ha partecipato alla miniserie tv, di canale 5, Carabinieri – Sotto copertura. Nel 2006 esordisce sul grande schermo nel film H2Odio. Impossibile dimenticare l’attrice in Notte prima degli esami-Oggi, dove ha vestito i panni della protagonista Azzurra, al fianco di Nicolas Vaporidis. Con Vaporidis, recita, sempre nello stesso anno, nel 2007, in Cemento Armato. Recita sul grande schermo in Parlami D’Amore, I Demoni Di San Pietroburgo, Due partite, Generazione 1000, Oggi sposi.

Sul piccolo schermo l’abbiamo anche vista in La squadra 6, Provaci ancora prof!, Ti amo troppo per dirtelo, I bastardi di Pizzofalcone, e tantissimi altri film ancora. Da meno di un mese, è arrivata nuovamente sul grande schermo, nel film Tutta la vita.