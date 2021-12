Si è sposata e le figlie le hanno fatto da damigelle: a 51 anni ritrova la felicità, matrimonio incantevole.

Una cerimonia da sogno, sulla spiaggia di un resort in Messico, con le proprie figlie come damigelle. Un giorno davvero speciale per la splendida 51 enne, che sul suo canale social ha condiviso gli attimi più belli del suo matrimonio.

Si tratta del secondo matrimonio per la donna, che nel 2007 è rimasta vedova. Oggi, a 51 anni, ha ritrovato la felicità con quello che è diventato suo marito da qualche giorno. Scopriamo i dettagli di questo giorno speciale.

Matrimonio da sogno e le tre figlie come damigelle: a 51 anni sposa la sua dolce metà

È la mamma, ma in realtà sembra la quarta sorella. Parliamo di Tamara Thorne Gould, mamma dell’attrice Bella Thorne: a 51 anni, la donna è convolata a nozze col suo compagno. Lo ha fatto nella splendida cornice di una spiaggia di un resort in Messico, a Punta Mita.

Bella e le sue sorelle Daniela e Kaili sono state le sue dolcissime damigelle, tutte e tre vestite di nero: abito lungo a sirena per loro. La sposa, invece, ha scelto un abito bianco molto scollato, con bottoni sul retro, velo in pizzo e una notevole collana di perle.

Eh si, sono semplicemente incantevoli. Gli scatti postati sui social della sposa e delle damigelle hanno ottenuto il pieno di likes e commenti, tutti ricchi di messaggi positivi per questa meravigliosa famiglia.

Ma a quanto pare un altro matrimonio in famiglia è in arrivo molto presto. L’ex stellina Disney e Benjamin Mascolo ( ex del duo Benj e Fede) stanno organizzando le nozze: la proposta è già arrivata diversi mesi fa. A quando le nozze? Secondo le ultime indiscrezioni potrebbero unirsi in matrimonio nel corso della prossima estate. Noi non vediamo l’ora di vederli insieme all’altare, e voi?