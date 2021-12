E’ l’amatissima attrice in uno scatto di qualche anno fa: la riconoscete?

La riconoscete? E’ l’amatissima attrice in uno scatto di qualche anno fa: la stiamo vedendo in una famosa soap opera.

Questa foto è stata pubblicata dall’attrice nel 2013, anche se, non sappiamo, se è anche stata scattata nello stesso anno. Qui aveva sicuramente qualche anno in meno, perchè oggi, ha i capelli molto più lunghi e li porta in maniera diversa.

Dal 2012 è presente nel cast di una famosa soap opera. Abbiamo avuto modo di vederla e apprezzarla anche in altre serie televisive e in diversi film. Il suo esordio come attrice arriva nel 2004 in Certi bambini. Il ruolo portato in scena le varrà il Premio Domenico Rea, come miglior attrice esordiente. Ha partecipato in questi anni a varie fiction, come E poi c’è Filippo, L’inchiesta, Don Matteo 5, La squadra 7. Impossibile non aver amato l’attrice in Capri, dove, proprio nella serie, portava questa acconciatura molto più morbida. Guardando la foto, l’avete riconosciuta?

E' l'amatissima attrice in uno scatto del passato: la riconoscete?

L’attrice in questa foto aveva qualche anno in meno. Sul canale instagram l’ha pubblicata nel 2013. Qui, la vediamo con un’acconciatura molto diversa rispetto a quella portata oggi. Nello scatto aveva i capelli molto ricci e morbidi, adesso, li porta lisci e lunghi.

In questi anni, abbiamo avuto modo di apprezzare l’attrice in tanti film e fiction televisive. Ma dal 2012, è presente nel cast di una famosa e tanto seguita soap opera. Per caso, avete capito di quale stiamo parlando? E soprattutto, avete capito chi è l’attrice in foto? Crediamo proprio di sì, perchè non è affatto cambiata, a parte alcuni dettagli del suo look.

Nello scatto è fotografata la bellissima e bravissima Miriam Candurro, attrice che, in Un posto al sole, interpreta il ruolo di Serena Cirillo. La Candurro è entrata nella soap opera nel 2012 e da allora non ci ha più lascato. Ma in questi anni, oltre ad impegnarsi in Un posto al sole, ha interpretato diversi personaggi in film e fiction di successo, come ne I bastardi di Pizzofalcone, Non dirlo al mio capo, Che Dio ci aiuti 4, Sotto copertura- La cattura di Zagaria e tantissimi altri ancora.