Beautiful non si chiama così in America: sapete qual è il titolo originale della soap? La curiosità che non tutti conoscono.

È una delle soap più amate e seguite di sempre. In onda dal 1987, Beautiful fa compagnia al pubblico da ormai 35 anni, tenendo incollati alla tv i telespettatori di tutto il mondo. In Italia, la prima puntata della serie è stata trasmessa nel giugno del 1990 e, si dall’inizio, il titolo è stato quello che conosciamo oggi, Beautiful. Ma sapete qual è il titolo originale?

Ebbene sì, forse non tutti lo sanno ma in America la soap non si chiama Beautiful! Il titolo originale è un altro: scopriamo i dettagli e il significato.

Beautiful, qual è il titolo originale della soap e il suo significato

Tutti pazzi per Beautiful! La soap opera americana continua a tenere col fiato sospeso i telespettatori, nonostante il passare degli anni. Merito dei continui colpi di scena presenti nella trama. Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma le anticipazioni provenienti dagli USA promettono ancora più scintille. A proposito di USA, sapete qual è il titolo originale della soap?

No, non si chiama semplicemente Beautiful. In America il titolo è “The Bold and The Beautiful”, che significa “L’audace e il bello“. Un titolo molto significativo, che si riferisce con ogni probabilità ai componenti della famiglia Forrester: Eric, Ridge e Thorne sono stati i primissimi personaggi a comparire in scena nell’episodio numero uno della soap. Un titolo che ancora oggi accompagna la serie, come si può vedere dai canali social ufficiali:

Se non temete spoiler e siete curiosi di conoscere in anteprima cosa accadrà nelle prossime puntate, seguite la pagina di Instagram ufficiale della soap. Troverete alcune scene degli episodi attualmente in onda in America. Ricordiamo che tra la messa in onda negli USA e quella nel nostro Paese trascorrono circa dieci mesi. E voi, siete fan di Beautiful?